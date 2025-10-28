Tricot Argentina liquida zapatillas deportivas desde $20.990: hay envío gratis a domicilio

La tienda de ropa Tricot , una de las más baratas en Chile y famosa entre los argentinos que suelen viajar, ya está disponible en Argentina . Si bien no vende a través de sucursales, sí lo hace con el sitio web que permite la compra online de sus prendas de vestuario y calzado a pesos argentinos. Hay opción de envío gratis a domicilio.

Fundada en 1952, Tricot construyó su identidad en torno a la moda accesible (fast fashion) y la cercanía con el consumidor. Con más de 100 tiendas a lo largo de Chile y una fuerte apuesta por el canal digital, como hace ahora en Argentina, la empresa se mantiene como uno de los principales referentes del retail de vestuario en el segmento medio.

La tienda chilena Tricot ya vende en Argentina con precios muy baratos en ropa y calzado

En Argentina, los tiempos de entrega de los productos de Tricot varían entre 2 y 10 días hábiles , dependiendo de la zona del país. El envío gratis aplica desde $50.000.

Más opciones de zapatillas urbanas en Tricot Argentina a $9.990 y $14.990

Recordá que a los precios hay que sumar los costos de importación, determinados por la misma web de Tricot al momento de pagar el total de la compra.

Cómo comprar a Tricot Chile desde Argentina a precios accesibles

Registrate y creá tu cuenta en www.tricot.com.ar con los datos de contacto e información personal.

en con los datos de contacto e información personal. Elegí el producto que te guste y definí talle, color y cantidad. Podés sumarlo a tu lista de favoritos.

que te guste y definí talle, color y cantidad. Podés sumarlo a tu lista de favoritos. Agregá la prenda al carrito de compras.

Presioná "iniciar compra".

Ingresá la dirección de entrega en Argentina para que la web calcule el costo del envío y de importación. Por ejemplo: para una compra de $60.970, se paga $9.146 de arancel aduanero por importación. Total: $70.116.

de entrega en Argentina para que la web calcule el costo del envío y de importación. Por ejemplo: Elegí el medio de pago y aceptá las condiciones de compra. ¡Listo! Despacho de 2 a 10 días hábiles al domicilio.

Cuáles son los medios de pago en Tricot Argentina

Mercado Pago





Tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard

Servicio de Atención al Cliente Tricot (SAC) a través de WhatsApp al número +56 9 62276813.

En caso de reembolso de la compra o devolución, hay hasta 30 días posteriores a la recepción del producto. Demora entre 5 a 10 días hábiles, según indica la web.