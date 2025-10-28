Tricot Argentina liquida zapatillas deportivas desde $20.990: hay envío gratis a domicilio

La tienda de ropa Tricot, una de las más baratas en Chile y famosa entre los argentinos que suelen viajar, ya está disponible en Argentina. Si bien no vende a través de sucursales, sí lo hace con el sitio web que permite la compra online de sus prendas de vestuario y calzado a pesos argentinos. Hay opción de envío gratis a domicilio.
La tienda chilena Tricot ya vende en Argentina con precios muy baratos en ropa y calzado
Fundada en 1952, Tricot construyó su identidad en torno a la moda accesible (fast fashion) y la cercanía con el consumidor. Con más de 100 tiendas a lo largo de Chile y una fuerte apuesta por el canal digital, como hace ahora en Argentina, la empresa se mantiene como uno de los principales referentes del retail de vestuario en el segmento medio.
En Argentina, los tiempos de entrega de los productos de Tricot varían entre 2 y 10 días hábiles, dependiendo de la zona del país. El envío gratis aplica desde $50.000.
Las ofertas de Tricot Argentina: zapatillas a partir de $20.990
Zapatillas deportivas para mujer desde $20.990
Precios de zapatillas deportivas en Tricot Argentina
Zapatillas deportivas para hombre a $26.990 y $27.990
Precios de zapatillas deportivas en Tricot Argentina
Más opciones de zapatillas urbanas en Tricot Argentina a $9.990 y $14.990
Precios de zapatillas urbanas en Tricot Argentina
Recordá que a los precios hay que sumar los costos de importación, determinados por la misma web de Tricot al momento de pagar el total de la compra.
Cómo comprar a Tricot Chile desde Argentina a precios accesibles
- Registrate y creá tu cuenta en www.tricot.com.ar con los datos de contacto e información personal.
- Elegí el producto que te guste y definí talle, color y cantidad. Podés sumarlo a tu lista de favoritos.
- Agregá la prenda al carrito de compras.
- Presioná "iniciar compra".
- Ingresá la dirección de entrega en Argentina para que la web calcule el costo del envío y de importación. Por ejemplo: para una compra de $60.970, se paga $9.146 de arancel aduanero por importación. Total: $70.116.
- Elegí el medio de pago y aceptá las condiciones de compra. ¡Listo! Despacho de 2 a 10 días hábiles al domicilio.
Cómo comprar en Tricot Chile desde Argentina: pesos argentinos y envío gratis
Cuáles son los medios de pago en Tricot Argentina
- Mercado Pago
- Tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard
Servicio de Atención al Cliente Tricot (SAC) a través de WhatsApp al número +56 9 62276813.
En caso de reembolso de la compra o devolución, hay hasta 30 días posteriores a la recepción del producto. Demora entre 5 a 10 días hábiles, según indica la web.