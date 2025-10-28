El cierre de una empresa proveedora de la industria automotriz deja a 150 personas desempleados

L a empresa internacional de origen sueco SKF, que se encuentra en Argentina desde 1917, emitió un comunicado este lunes donde informan sobre la decisión de cerrar su fábrica especializada en la fabricación de rodamientos, ubicada en la emblemática planta de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

Carrefour, Burger King, Telefónica y más: las 16 empresas que se van de Argentina en la era Milei

Esta medida se enmarca en un reajuste de la estructura a nivel global, con el objetivo de "centrarse en plantas de producción más grandes, tecnológicamente más avanzadas e innovadoras”. Tras esta decisión, aproximadamente 150 trabajadores quedarán sin empleo.

Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia se refirió al cierre y declaró: “Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no se pudo identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”.

El ejecutivo también expresó el profundo agradecimiento al personal que trabajó en la compañía durante los últimos años.

Según información que obtuvo el medio Infobae , la decisión de cerrar la planta argentina se habría tomado en el año 2023 , cuando el gobierno de Alberto Fernández restringió los pagos al exterior para los insumos y productos importados.

Cambios en el origen de la importación

Desde entonces, la compañía se focalizó en la reconversión del negocio local para garantizar la provisión al mercado argentino. SKF destacó que la marca no se va del país, la comercialización continuará con productos importados.

La producción se importará en otras plantas con origen en Italia, China, Bulgaria y México, mientras que las actividades de fabricación en Tortuguitas cesarán de inmediato.

fábrica SKF

El sector industrial automotriz y autopartista exige una modernización urgente de las condiciones para producir y exportar. Si bien la carga impositiva que es motivo de charla recurrente con el Gobierno, el reclamo abarca otras variables como tener empleados en la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM), que se rigen por convenio de 1975 y que tiene menos flexibilidad y capacidad de adaptación que esquemas laborales de otros países, y a la expansión de la competencia con productos provenientes de China.

Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), entidad que nuclea a los autopartistas que producen en el país, declaró al medio citado: “Es una pena este anuncio. Lamentablemente es otro caso que se suma a las más de 50 empresas autopartistas que cerraron su actividad industrial en los últimos 15 años. Debemos replantearnos la fuerte necesidad de avanzar cuanto antes en reformas estructurales que nos permitan ganar competitividad productiva, sin exportar impuestos y con esquemas laborales modernos y adaptados a las nuevas tecnologías”.

Y agregó: “La macro es esencial, mejora la previsibilidad para las inversiones, pero eso es condición necesaria, no suficiente. Ahora debemos ir urgente a esquemas pragmáticos según los avances con las mejoras de eficiencia sistémica”.