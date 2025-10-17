Ola de cierres en una cadena de supermercados: más de 100 empleados afectados en tres provincias

La cadena de supermercados Vea, una de las marcas insignia del grupo Cencosud, que también controla Jumbo, Disco y Easy, cerró recientemente cuatro sucursales distribuidas entre Buenos Aires, Catamarca y San Juan. La medida dejó a más de un centenar de empleados sin tareas regulares.

Los locales afectados están ubicados en San Martín (Catamarca), Castelar y Moreno (Buenos Aires), y Villa Krause (San Juan) . En todos los casos, se notificó el cierre repentino de las tiendas, generando incertidumbre entre los trabajadores. Algunas fuentes señalaron que la empresa ofreció reubicaciones o indemnizaciones , aunque sin precisiones oficiales por parte de Cencosud.

El caso de Castelar es el más significativo en términos de impacto laboral. La sucursal contaba con 80 empleados , lo que representa una parte sustancial del total de afectados. El cierre tomó por sorpresa a los trabajadores y generó preocupación en la comunidad.

En Catamarca , la sucursal cerrada estaba ubicada sobre la avenida San Martín. Aunque no trascendió el número exacto de personas que perdieron su puesto, fuentes locales confirmaron que todo el personal fue desvinculado . La medida provocó reacciones en sindicatos del sector, que ya monitorean posibles casos similares en otras provincias.

En San Juan , el cierre del local de Villa Krause afectó a 17 empleados , algunos de los cuales habrían recibido la posibilidad de ser reubicados dentro del grupo. La sucursal de Moreno , en el conurbano bonaerense, también fue dada de baja, aunque no se confirmó cuántos trabajadores quedaron sin funciones allí.

A qué se deben los cierres

Desde Cencosud evitaron hacer declaraciones sobre la medida ni explicaron públicamente los motivos detrás de los cierres. Sin embargo, distintas fuentes apuntan a dos factores clave: una reestructuración general por la caída en las ventas y una posible participación en la compra de Carrefour Argentina, que exigiría al grupo una mayor eficiencia operativa y consolidación financiera.

El panorama de consumo en el país no da señales de alivio: hay menos visitas a supermercados y un fuerte ajuste en el gasto de productos básicos, lo que fuerza a las cadenas a revisar su estructura y priorizar rentabilidad. Además, los locales cerrados presentaban, en varios casos, bajos niveles de rendimiento o solapamiento territorial con otras sucursales del grupo.

Mientras tanto, los trabajadores afectados transitan un escenario incierto. Algunos analizan propuestas de reubicación, mientras que otros se ven obligados a gestionar indemnizaciones o buscar nuevos empleos en un mercado cada vez más desafiante.