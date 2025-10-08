Un supermercado ya vende el robot humanoide y su precio es más "accesible" de lo que se creía: envío gratis

El G1 de Unitree combina la inteligencia artificial con la imitación para poder desarrollar tareas domésticas y de asistencia.

El avance de la robótica doméstica dio un nuevo paso con la llegada al mercado del robot humanoide G1, desarrollado por la compañía china Unitree Robotics, que ya comenzó a venderse al público en una importante cadena de supermercados y con un precio "más bajo" de lo esperado.

El modelo G1, que combina movimientos naturales, inteligencia artificial y aprendizaje por imitación, está diseñado para caminar, correr y realizar tareas domésticas o de asistencia.

El robot está diseñado para llevar a cabo tareas domésticas. Su lanzamiento fue furor a nivel global y ahora en Estados Unidos Walmart comenzó su venta tanto en tiendas físicas como en su plataforma online.

Cuánto sale el robot humanoide en Walmart Estados Unidos En el sitio web de Walmart, el G1 se ofrece por US$ 21.600 (unos $ 31.428.000 al tipo de cambio oficial) con envío gratis a domicilio. Sin embargo, en la página oficial de Unitree Robotics, el robot tiene un valor aún menor: US$ 16.000 (alrededor de $ 23.280.000).

A pesar de ser carísimo, el precio final resultó más bajo que el estimado. Se esperaba que un robot humanoide con estas capacidades superara los US$ 30.000.