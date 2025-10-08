Un supermercado ya vende el robot humanoide y su precio es más "accesible" de lo que se creía: envío gratis

El avance de la robótica doméstica dio un nuevo paso con la llegada al mercado del robot humanoide G1, desarrollado por la compañía china Unitree Robotics, que ya comenzó a venderse al público en una importante cadena de supermercados y con un precio "más bajo" de lo esperado.
El modelo G1, que combina movimientos naturales, inteligencia artificial y aprendizaje por imitación, está diseñado para caminar, correr y realizar tareas domésticas o de asistencia.
Su lanzamiento fue furor a nivel global y ahora en Estados Unidos Walmart comenzó su venta tanto en tiendas físicas como en su plataforma online.
Cuánto sale el robot humanoide en Walmart Estados Unidos
En el sitio web de Walmart, el G1 se ofrece por US$ 21.600 (unos $ 31.428.000 al tipo de cambio oficial) con envío gratis a domicilio. Sin embargo, en la página oficial de Unitree Robotics, el robot tiene un valor aún menor: US$ 16.000 (alrededor de $ 23.280.000).
A pesar de ser carísimo, el precio final resultó más bajo que el estimado. Se esperaba que un robot humanoide con estas capacidades superara los US$ 30.000.
Las funciones y características del robot humanoide que vende Walmart
El Unitree G1 fue diseñado para combinar autonomía, precisión y realismo. Sus principales características técnicas son:
- Aprendizaje impulsado por imitación y refuerzo, acelerado y actualizado a diario por IA.
- Control de fuerza en la mano diestra y manipulación de objetos. Es sensible y confiable, y puede simular manos humanas para lograr una operación precisa de objetos.
- Pesa 35 kg y mide 1,30 metros de altura.
- Sus manos tienen tres dedos.
- La batería dura alrededor de dos horas.
- Goza de una cámara 3D LIDAR+, con detección 360°.
- Sistema de disipación de calor: disipación de calor refrigerada por aire localizada.
- Altavoces estéreo y matriz de micrófono de serie.
- 8 meses de garantía.
El G1 de Unitree ya había llamado la atención en Argentina, cuando hace unos meses fue visto caminando por las calles de Puerto Madero. El robot sorprendió a peatones y turistas al saludar con gestos y movimientos fluidos, en una escena que en las redes compararon con una película de ciencia ficción.