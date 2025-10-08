Minería en Cuyo: Proyecto Los Azules en San Juan confirma su viabilidad y sostenibilidad

El proyecto Los Azules , ubicado en San Juan , confirma su viabilidad económica y ambiental según el reciente Estudio de Factibilidad presentado por McEwen Copper Inc.

Este análisis independiente demuestra que la mina de cobre de propiedad total de la compañía puede producir cátodos de alta pureza con bajos costos operativos y sólidos retornos económicos , a la vez que mantiene estándares avanzados de sostenibilidad .

El diseño de Los Azules está orientado a reducir la huella ambiental y se encuentra en etapa de preparación para la construcción, con respaldo financiero estratégico, incluyendo un acuerdo con la IFC . Con estos avances, el proyecto se posiciona como un proveedor responsable de cobre , un mineral clave para la transición energética global hacia un futuro de bajas emisiones de carbono .

“El Estudio de Factibilidad de Los Azules es más que un hito técnico: es una hoja de ruta para el futuro de la minería del cobre . Hemos desarrollado un plan para un activo de larga vida útil que desempeñará un papel clave en la transición mundial hacia la energía limpia ”, afirmó Rob McEwen , Presidente y Principal Accionista de McEwen Inc.

El Proyecto Los Azules, en San Juan, implica una inversión estimada en U$S 2.700 millones que se realizarían bajo el régimen de beneficio impositivo.

Por su parte, Michael Meding , Vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General de Los Azules , destacó: “Con este Estudio de Factibilidad , nuestro equipo ha transformado el potencial geológico de Los Azules en un plan de desarrollo claro y ejecutable. Este trabajo nos brinda confianza en el diseño, los costos y el cronograma del proyecto, y proporciona una base sólida para la próxima etapa de crecimiento”.

Campamento La Embarrada, proyecto Los Azules 3 El proyecto Los Azules avanza en San Juan como un modelo de minería sostenible y económicamente viable en la región de Cuyo.

Meding agregó: “Con una amplia experiencia en construcción y operaciones mineras de gran escala en Argentina, confío plenamente en que contamos con el plan adecuado, el equipo adecuado y las alianzas adecuadas para desarrollar Los Azules. Junto con nuestras comunidades locales y socios gubernamentales, aspiramos a crear la primera mina de cobre regenerativa de la Argentina - un modelo de minería responsable e innovadora”.

Proyección y contribución a la minería responsable en Cuyo

Los Azules no solo se presenta como un proyecto económicamente sólido, sino también como un referente de minería responsable en Cuyo. Su enfoque en sostenibilidad busca minimizar el impacto ambiental, optimizar recursos y generar empleo local, consolidando alianzas con gobiernos y comunidades.

El proyecto se orienta hacia la producción de cobre que abastezca la transición energética global, contribuyendo a la electrificación y a la reducción de emisiones de carbono. La combinación de eficiencia operativa, innovación y compromiso social posiciona a Los Azules como un ejemplo de cómo la minería en San Juan puede desarrollarse de manera responsable y competitiva a nivel internacional.