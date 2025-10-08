8 de octubre de 2025 - 12:21

Becas Progresar: estas son las fechas de pago del beneficio en octubre

La Anses confirmó las fechas de cobro de Becas Progresar en octubre 2025, incluyendo pagos retroactivos y cuotas estímulo según DNI.

Conocé cuándo se cobra Becas Progresar en octubre de 2025.

Conocé cuándo se cobra Becas Progresar en octubre de 2025.

La Secretaría de Educación confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a octubre de 2025. Los depósitos se realizarán entre el lunes 13 y el viernes 17, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, quienes se incorporaron recientemente al programa percibirán un pago retroactivo por los meses anteriores, dependiendo de la fecha de adjudicación. Esto asegura que todos los beneficiarios accedan a la totalidad de los fondos acumulados hasta el momento.

Montos y pagos retroactivos de Becas Progresar en octubre

El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, según la Resolución 888/2024 del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20% ($7.000) a los estudiantes de nivel obligatorio (primario y secundario) y a los del nivel superior durante su primer año.

Los estudiantes que recién ingresan al programa percibirán pagos retroactivos según su fecha de adjudicación.

En estos casos, el cobro efectivo mensual es de $28.000, y el importe retenido se acumula para pagarse al final del ciclo lectivo, siempre que se certifique la regularidad académica.

En octubre, los nuevos beneficiarios recibirán además un pago retroactivo. Los adjudicados de la primera convocatoria percibirán siete cuotas acumuladas: $245.000 si cobran el 100% o $196.000 con la retención del 20%. Los de la segunda convocatoria recibirán dos cuotas juntas: $70.000 completos o $56.000 con retención.

Los becarios de Becas Progresar Obligatorio deben realizar Actividades de Extensión Formativas para conservar el beneficio. Tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para informar la actividad en la plataforma oficial del programa de Capital Humano.

Cronograma de cobro de Becas Progresar en octubre 2025

Los pagos se efectuarán según la terminación del DNI:

  • Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

  • Martes 14 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

  • Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

  • Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

  • Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

