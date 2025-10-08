Becas Progresar: estas son las fechas de pago del beneficio en octubre

La Anses confirmó las fechas de cobro de Becas Progresar en octubre 2025, incluyendo pagos retroactivos y cuotas estímulo según DNI.

La Secretaría de Educación confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a octubre de 2025. Los depósitos se realizarán entre el lunes 13 y el viernes 17, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, quienes se incorporaron recientemente al programa percibirán un pago retroactivo por los meses anteriores, dependiendo de la fecha de adjudicación. Esto asegura que todos los beneficiarios accedan a la totalidad de los fondos acumulados hasta el momento.

Montos y pagos retroactivos de Becas Progresar en octubre El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, según la Resolución 888/2024 del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20% ($7.000) a los estudiantes de nivel obligatorio (primario y secundario) y a los del nivel superior durante su primer año.

Becas progresar.jpg Los estudiantes que recién ingresan al programa percibirán pagos retroactivos según su fecha de adjudicación. En estos casos, el cobro efectivo mensual es de $28.000, y el importe retenido se acumula para pagarse al final del ciclo lectivo, siempre que se certifique la regularidad académica.

En octubre, los nuevos beneficiarios recibirán además un pago retroactivo. Los adjudicados de la primera convocatoria percibirán siete cuotas acumuladas: $245.000 si cobran el 100% o $196.000 con la retención del 20%. Los de la segunda convocatoria recibirán dos cuotas juntas: $70.000 completos o $56.000 con retención.