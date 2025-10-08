Cambia el plazo fijo: estas son las tasas de interés de los bancos y cuánto rinde $4.000.000 a 30 días

Los principales bancos del país comenzaron a modificar sus tasas de interés para el plazo fijo en pesos, buscando atraer depósitos en un contexto económico inestable y con inflación persistente. El movimiento apunta a retener a los clientes que eligen instrumentos conservadores frente a otras alternativas más riesgosas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente una tabla comparativa de tasas ofrecidas por cada entidad para plazos fijos online a 30 días. En la última actualización, se observan subas que alcanzan hasta el 44% anual, principalmente en bancos digitales y regionales, que buscan captar nuevos usuarios con mejores rendimientos.
Qué bancos ofrecen las tasas más altas tras la suba de los plazos fijos
Las tasas ofrecidas por los bancos varían según el tipo de cliente y si la operación se realiza de forma presencial o digital. A continuación, el detalle de los rendimientos informados por el BCRA para plazos fijos a 30 días:
Otros bancos que informan tasas de plazo fijo online para no clientes:
Banco Bica S.A.: 41%
Banco CMF S.A.: 44%
Banco Comafi S.A.: 38%
Banco de Corrientes S.A.: 42%
Banco de Formosa S.A.: 30%
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 39,5%
Banco del Chubut S.A.: 38%
Banco del Sol S.A.: 38%
Banco Dino S.A.: 38%
Banco Hipotecario S.A.: 39,5%
Banco Julio S.A.: 37%
Banco Mariva S.A.: 43%
Banco Masventas S.A.: 30%
Banco Meridian S.A.: 42,5%
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 39%
Banco VOII S.A.: 44%
Bibank S.A.: 40%
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 42%
Reba Compañía Financiera S.A.: 43%
Las tasas más altas se concentran en bancos digitales o de menor tamaño, como el Banco CMF, Banco VOII, Banco Meridian y Banco Bica, que alcanzan hasta el 44% anual. En cambio, los bancos públicos y de mayor volumen mantienen porcentajes más conservadores, entre el 34% y el 38% anual.
Estas diferencias confirman que, para quienes buscan maximizar el rendimiento de su ahorro, consultar la tabla de tasas del BCRA se vuelve una herramienta esencial antes de definir dónde inmovilizar los fondos.
Cuánto se gana con un plazo fijo de 4 millones de pesos a 30 días
El rendimiento de un plazo fijo depende directamente de la tasa que ofrece cada banco. Para calcularlo, se utiliza la fórmula:
Interés mensual = Monto invertido × (Tasa anual / 12)
A continuación, los resultados estimados para una inversión de $4.000.000 durante 30 días:
Banco de la Nación Argentina (37,5%) → $125.000
Banco Santander (35%) → $116.667
Banco Galicia (37,5%) → $125.000
Banco Provincia (34%) → $113.333
Banco BBVA (35,5%) → $118.333
Banco Macro (38%) → $126.667
Banco Credicoop (39%) → $130.000
ICBC (35,15%) → $117.167
Banco Ciudad (31%) → $103.333
Banco Bica (44%) → $146.667
Banco CMF (44%) → $146.667
Banco Comafi (38%) → $126.667
Banco de Corrientes (42%) → $140.000
Banco de Formosa (30%) → $100.000
Banco Córdoba (39,5%) → $131.667
Banco del Chubut (38%) → $126.667
Banco del Sol (38%) → $126.667
Banco Dino (38%) → $126.667
Banco Hipotecario (42,5%) → $141.667
Banco Julio (37%) → $123.333
Banco Mariva (43%) → $143.333
Banco Masventas (30%) → $100.000
Banco Meridian (44%) → $146.667
Banco Tierra del Fuego (39%) → $130.000
Banco VOII (44%) → $146.667
Bibank (40%) → $133.333
Crédito Regional (42%) → $140.000
Reba (43%) → $143.333