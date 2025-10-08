Cambia el plazo fijo: estas son las tasas de interés de los bancos y cuánto rinde $4.000.000 a 30 días

Los bancos subieron las tasas de los plazos fijos y algunas entidades ya pagan hasta 44% anual. El BCRA actualiza a diario los rendimientos online.

Bancos digitales y regionales lideran con rendimientos de hasta 44% anual en plazo fijo.

Los principales bancos del país comenzaron a modificar sus tasas de interés para el plazo fijo en pesos, buscando atraer depósitos en un contexto económico inestable y con inflación persistente. El movimiento apunta a retener a los clientes que eligen instrumentos conservadores frente a otras alternativas más riesgosas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica diariamente una tabla comparativa de tasas ofrecidas por cada entidad para plazos fijos online a 30 días. En la última actualización, se observan subas que alcanzan hasta el 44% anual, principalmente en bancos digitales y regionales, que buscan captar nuevos usuarios con mejores rendimientos.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas tras la suba de los plazos fijos Las tasas ofrecidas por los bancos varían según el tipo de cliente y si la operación se realiza de forma presencial o digital. A continuación, el detalle de los rendimientos informados por el BCRA para plazos fijos a 30 días:

Bancos principales:

Banco de la Nación Argentina : 37,5%

Banco Santander Argentina S.A. : 35%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. : 37,5%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 34%

Banco BBVA Argentina S.A. : 35,5%

Banco Macro S.A. : 38%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 39%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. : 35,15%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31%