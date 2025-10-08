Privados salen a promocionar Mendoza en IMEX Las Vegas 2025

La feria IMEX Las Vegas 2025, que se realiza del 7 al 9 de octubre, vuelve a reunir a más de 5.700 compradores globales y se consolida como la exposición más importante de América para el turismo de reuniones y eventos.
Dos empresas mendocinas representan al destino en IMEX Las Vegas 2025, buscando oportunidades de negocio pese a la ausencia de un stand oficial.
La feria IMEX Las Vegas 2025, que se realiza del 7 al 9 de octubre, vuelve a reunir a más de 5.700 compradores globales y se consolida como la exposición más importante de América para el turismo de reuniones y eventos.
Este encuentro, con su sistema de citas preestablecidas y su enfoque en negocios de alto nivel, es una vidriera clave para quienes buscan posicionar destinos en el mercado internacional.
En ese contexto, empresas mendocinas decidieron viajar a Las Vegas para representar al destino de manera independiente, luego de que el Gobierno argentino optara por no participar con un stand nacional. Aun sin el paraguas de la marca país, los operadores locales apuestan a mantener la visibilidad de Mendoza como un referente del turismo corporativo y de lujo, reforzando el trabajo que el sector privado viene realizando desde hace años.
Desde Nevada, Roby Riedel señaló que participar de IMEX significa sostener una estrategia de promoción a largo plazo y destacó que "IMEX es una feria que se hace todos los años en Las Vegas en octubre, y en abril en Frankfurt. Es una empresa inglesa que desde hace muchos años tiene el negocio de esta feria dirigida al turismo de reuniones, todo lo que es turismo de grupos corporativo, viaje de incentivo y todo lo que tiene que ver con ese segmento que a Mendoza le interesa mucho porque lo viene trabajando muy bien desde hace años".
Riedel agregó que este año solo dos operadores mendocinos viajaron a la feria y remarcó que la ausencia del stand nacional afectó la visibilidad del país, subrayando que "El gobierno argentino decidió no colocar stand del país, lo cual no está bueno para todos los que somos operadores y agencias de viaje, no tener ese paraguas de la marca Argentina. Están la mayoría de los países que persiguen atraer negocios de eventos, y este año Argentina decidió no participar".
Pese a ello, el empresario destacó la importancia de mantener el contacto con los compradores internacionales y la ventaja competitiva de la provincia: "Mendoza siempre se ve con buenos ojos. Tiene buena hotelería, buenos servicios, buena conectividad aérea. Nos obliga a salir a venderlo, a contactar gente y mostrar todo lo que tenemos para poder competir con otros destinos".
Antes de su participación en IMEX Las Vegas, Riedel organizó una presentación en Miami para evaluar el potencial del mercado estadounidense, especialmente en Florida.
Como explicó, "Hicimos una presentación en Miami por primera vez para tantear el mercado americano, sobre todo el que está en Florida, donde hay muchas agencias que venden Latinoamérica por la gran comunidad latinoamericana que vive allí, y realmente salió muy bien". La acción contó con el apoyo de la Cámara de Comercio Argentina en Florida, el Consulado argentino y la aerolínea Copa Airlines, que se sumó a último momento.
El empresario mendocino destacó que la exposición permitió mostrar la amplitud de la oferta local: "Hicimos una excelente exposición tanto de hoteles, posadas, actividades, todo lo que ofrece Mendoza para el mercado vacacional como para el turismo de reuniones", y remarcó que estas acciones buscan fortalecer el posicionamiento de la provincia como destino de alto nivel, tanto para viajes de placer como corporativos.
Riedel considera que la clave está en la constancia y el vínculo personal con los compradores, afirmando que "La gente termina comprando confianza, termina comprando a la persona que le vende y le muestra de manera genuina todo lo que ofrece una región. Hay que seguir sembrando por los distintos mercados que nos interesan a Mendoza y creo que es un buen camino".