Privados salen a promocionar Mendoza en IMEX Las Vegas 2025

Dos empresas mendocinas representan al destino en IMEX Las Vegas 2025, buscando oportunidades de negocio pese a la ausencia de un stand oficial.

La feria IMEX Las Vegas 2025, que se realiza del 7 al 9 de octubre, vuelve a reunir a más de 5.700 compradores globales y se consolida como la exposición más importante de América para el turismo de reuniones y eventos.

Este encuentro, con su sistema de citas preestablecidas y su enfoque en negocios de alto nivel, es una vidriera clave para quienes buscan posicionar destinos en el mercado internacional.

En ese contexto, empresas mendocinas decidieron viajar a Las Vegas para representar al destino de manera independiente, luego de que el Gobierno argentino optara por no participar con un stand nacional. Aun sin el paraguas de la marca país, los operadores locales apuestan a mantener la visibilidad de Mendoza como un referente del turismo corporativo y de lujo, reforzando el trabajo que el sector privado viene realizando desde hace años.

Imex Mendoza (1) Roby Riedel, CEO de Mendoza Holidays DMC, destaca la importancia de mostrar Mendoza a compradores globales. Mendoza se destaca en IMEX Las Vegas pese a la ausencia argentina Desde Nevada, Roby Riedel señaló que participar de IMEX significa sostener una estrategia de promoción a largo plazo y destacó que "IMEX es una feria que se hace todos los años en Las Vegas en octubre, y en abril en Frankfurt. Es una empresa inglesa que desde hace muchos años tiene el negocio de esta feria dirigida al turismo de reuniones, todo lo que es turismo de grupos corporativo, viaje de incentivo y todo lo que tiene que ver con ese segmento que a Mendoza le interesa mucho porque lo viene trabajando muy bien desde hace años".

Riedel agregó que este año solo dos operadores mendocinos viajaron a la feria y remarcó que la ausencia del stand nacional afectó la visibilidad del país, subrayando que "El gobierno argentino decidió no colocar stand del país, lo cual no está bueno para todos los que somos operadores y agencias de viaje, no tener ese paraguas de la marca Argentina. Están la mayoría de los países que persiguen atraer negocios de eventos, y este año Argentina decidió no participar".