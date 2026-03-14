Asciende la temperatura y persiste la alerta por Zonda: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Para este domingo 15 de marzo está pronosticada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de viento Zonda en un departamento de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 29°C y algo nuboso en la zona de cordillera.
Para este domingo 15 de marzo está pronosticada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de viento Zonda en un departamento de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.
Luego de un sábado nublado y con temperatura agradable, para este domingo se prevé una mejora en el tiempo. El pronóstico indica que la máxima será de 29°C y la mínima de 16°C.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en el departamento de Malargüe. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, indica el SMN.
Para el lunes está pronosticada una jornada nublada con tormentas durante la madrugada en el sur provincial y vientos del sector sur. La máxima será de 26°C y la mínima de 17°C.
Mientras que para el martes está previsto un panorama similar, con tormentas y descenso de la temperatura en la provincia. La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 15°C.