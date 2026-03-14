Asciende la temperatura y persiste la alerta por Zonda: el pronóstico para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 29°C y algo nuboso en la zona de cordillera.

Para este domingo 15 de marzo está pronosticada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de viento Zonda en un departamento de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y con temperatura agradable, para este domingo se prevé una mejora en el tiempo. El pronóstico indica que la máxima será de 29°C y la mínima de 16°C.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en el departamento de Malargüe. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, indica el SMN.

Alerta por zonda Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes está pronosticada una jornada nublada con tormentas durante la madrugada en el sur provincial y vientos del sector sur. La máxima será de 26°C y la mínima de 17°C.

Mientras que para el martes está previsto un panorama similar, con tormentas y descenso de la temperatura en la provincia. La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 15°C.