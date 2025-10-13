13 de octubre de 2025 - 23:35

Robó en un supermercado para ir a la cárcel: el desesperado acto de un abuelo para acompañar a su nieto

Tras descubrir que su nieto había sido agredido por sus compañeros de prisión, decidió hacer lo posible por protegerlo.

Abuelo trata de ir a la cárcel para salvar a su nieto que había sido agredido por sus compañeros de prisión.

Foto:

Por Redacción Mundo

Un abuelo de 69 años de Guadalupe, territorio francés, robó un supermercado en un intento de entrar a la cárcel. El motivo era ser encarcelado para proteger y ayudar a su nieto, quien había sido agredido por sus compañeros y terminó con "un diente roto",

El hombre solo podía ver a su nieto en la sala de visitas y, al descubrir lo ocurrido decidió hacer lo posible por protegerlo e intentó que lo llevaran preso.

El exbombero que vivía en Sainte-Rose, Guadalupe, entró en un supermercado cercano a la comisaría local portando un arma de fuego. Sin intencion real de usarla, se acercó a la cajera, le exigió que le diera todo el dinero y, además pidió servirse "un trozo de queso y una botella de vino".

Luego se marchó tranquilamente en su coche, esperando a que se cumpliera su objetivo de ser detenido, por lo cual no puso resistencia alguna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vince97215/status/1975594370582667728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975594370582667728%7Ctwgr%5Ea44425623b14c33c1d84f0cdf0127d7042287088%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fgonzoo%2Fun-abuelo-desesperado-atraca-un-supermercado-para-estar-junto-su-nieto-prision_6514346_0.html&partner=&hide_thread=false

Su abogada, Léa Le Chevillier, explicó la agencia France-Presse la desesperación de su cliente que llevó a que cometiera tal acto: "Estaba desesperado: no le interesaba el dinero, solo quería entrar en prisión para ver a su nieto y al menos dar un paseo con él".

No se cumplió su objetivo de ir a la cárcel

El hombre se declaró culpable de robo a mano armada, agresión con agravantes y rebelión. A pesar de que la condena por este tipo de crímenes suele ser de tres a cinco años de prision, el abuelo se libró de ser encarcelado.

Como parte de su sentencia, tendrá que indemnizar a las víctimas de su robo, además se le prohibió la entrada al comercio y deberá someterse a tratamiento psicológico. La buena noticia es que podrá seguir viendo a su nieto y tener visitas sin la necesidad de ingresar en la carcel ni cometer ningún crimen.

