Robó en un supermercado para ir a la cárcel: el desesperado acto de un abuelo para acompañar a su nieto

Un abuelo de 69 años de Guadalupe, territorio francés, robó un supermercado en un intento de entrar a la cárcel. El motivo era ser encarcelado para proteger y ayudar a su nieto, quien había sido agredido por sus compañeros y terminó con "un diente roto",

El hombre solo podía ver a su nieto en la sala de visitas y, al descubrir lo ocurrido decidió hacer lo posible por protegerlo e intentó que lo llevaran preso.

El exbombero que vivía en Sainte-Rose, Guadalupe, entró en un supermercado cercano a la comisaría local portando un arma de fuego. Sin intencion real de usarla, se acercó a la cajera, le exigió que le diera todo el dinero y, además pidió servirse "un trozo de queso y una botella de vino".

Luego se marchó tranquilamente en su coche, esperando a que se cumpliera su objetivo de ser detenido, por lo cual no puso resistencia alguna.

Cela aurait pu être le scénario d'une série Netflix, ou le nouveau synopsis de Prison Break. Mais cette histoire n'est pas une fiction : elle s'est déroulée en Guadeloupe.



Un grand-père de 69 ans a braqué un supermarché non pas pour de l'argent, mais pour une raison qui…

Su abogada, Léa Le Chevillier, explicó la agencia France-Presse la desesperación de su cliente que llevó a que cometiera tal acto: "Estaba desesperado: no le interesaba el dinero, solo quería entrar en prisión para ver a su nieto y al menos dar un paseo con él".

No se cumplió su objetivo de ir a la cárcel El hombre se declaró culpable de robo a mano armada, agresión con agravantes y rebelión. A pesar de que la condena por este tipo de crímenes suele ser de tres a cinco años de prision, el abuelo se libró de ser encarcelado. Como parte de su sentencia, tendrá que indemnizar a las víctimas de su robo, además se le prohibió la entrada al comercio y deberá someterse a tratamiento psicológico. La buena noticia es que podrá seguir viendo a su nieto y tener visitas sin la necesidad de ingresar en la carcel ni cometer ningún crimen.