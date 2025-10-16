Se supo cuándo abre Decathlon en Argentina, pero hay una mala noticia para más tiendas

La tienda de ropa y artículos deportivos Decathlon confirmó la fecha de apertura de su primera tienda en Argentina: será el próximo sábado 8 de noviembre en el complejo comercial Al Río , ubicado en Vicente López (Buenos Aires).

Con una inversión de 20 millones de dólares y 100 puestos de trabajo directo, será un local de unos 3.000 metros cuadrados , desarrollado en alianza con Carrefour, hipermercado que funciona en el mismo predio.

Tras una fallida experiencia a inicios de los 2000, la tienda francesa llega al país este año de la mano del Grupo One , una sociedad conformada por el empresario Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia.

Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma, Kipsta, entre otras.

Además, a través del canal online , los argentinos tendrán acceso al 100% de la oferta de productos disponibles en el país. Esa página web quedará habilitada el mismo día de la apertura física en Vicente López, con envío a cada provincia.

Más sucursales de Decathlon en Argentina, pero desde mediados de 2026

En un principio trascendió que el plan de expansión de Decathlon incluye la apertura de unas 20 tiendas en otras ciudades clave del interior, pero irá más lento de lo previsto.

Según anticipó diario La Nación, la empresa de indumentaria deportiva prevé abrir recién para mediados de 2026 un segundo local en el Abasto Shopping, que demandará una inversión estimada de USD 5 millones y ocupará una superficie de 2.700 metros cuadrados, con la generación de más de 60 empleos directos.

También proyecta su desembarco en el Alto Palermo Shopping para el segundo semestre de 2026.

Se trata de inauguraciones contempladas dentro de un plan quinquenal que contempla una inversión superior a USD 100 millones y la generación de 750 empleos directos.

De Mendoza por ahora no hay mayores novedades. La expansión contempla el arribo a Córdoba, Rosario y Mar del Plata, con el objetivo de consolidar una red nacional de tiendas. De todos modos, con IRSA negociando detrás para Abasto y Alto Palermo, se espera que Decathlon esté en algún momento en los shoppings del grupo, como es el caso del Mendoza Shopping.

Cómo postularse con CV para trabajar en Decathlon Argentina

La empresa Decathlon resalta que busca en Argentina “personas apasionadas por el deporte, con energía, actitud colaborativa, proactividad y orientación a resultados”.

Los interesados pueden enviar su postulación a través de distintas vías:

Plataforma de empleo Randstad - Grupo One (clic)

Sitio web: apprandstad.com.ar

Vía telefónica: +54 9 11 6640-2100

Al momento de inscribirse, es necesario incluir la referencia ref. 109994 para quedar registrado en la búsqueda.

Se puede cargar el currículum vitae, adjuntar información personal, experiencia laboral, educación, idiomas, cursos y una foto.

La compañía define dos condiciones principales para quienes deseen sumarse: