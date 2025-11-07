El mercado inmobiliario se vuelve a esperanzar con el crédito hipotecario

El mercado inmobiliario era uno de los grandes ganadores del modelo económico aunque el movimiento se comenzó a frenar a mediados de año debido a la paulatina “salida” de los bancos de la oferta de créditos hipotecarios. En realidad, lo que hizo la mayoría fue subir las tasas (más UVA) de tal manera, que no era conveniente pedirlo.

Por otra parte, las entidades comenzaron a incrementar los requerimientos que o por salario o por monto ahorrado también dejaban a la mayoría de los solicitantes fuera de juego. La única excepción fue el Banco Nación (BNA) que continuó con los créditos a tasas razonables aunque con cierta lentitud en las aprobaciones dada la alta demanda existente.

Ahora, pasadas las elecciones, esta situación ha comenzado a cambiar y entusiasma a los referentes del sector. Aunque se trata de un tibio arranque ya hay cambios en esta área que comenzaron a palparse después de las elecciones. La calma cambiaria y la ratificación del rumbo económico se han traducido en buenas perspectivas para el sector inmobiliario.

Entre las modificaciones que ya se comenzaron a ver a solo dos semanas del 26 de octubre se pueden mencionar dos. Una es el Banco Nación subió sus tasas que estaban en 4,5% mensual y ahora pasaron a 6% o 6,5% más UVA, aunque todavía es la propuesta más baja del mercado. Según referentes del sector, esto se debe a la necesidad de frenar un poco la altísima demanda en este segmento.

La otra novedad que es diversos bancos privados han vuelto a ofrecer créditos hipotecarios y al menos un par de ellos con tasas cercanas a las del Nación. Hay que tener en cuenta que el BNA posee una propuesta muy competitiva sobre todo para empleados públicos o quienes cobran el sueldo a través de esta entidad.

Silvio Gigli, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, expresó que la incertidumbre por las elecciones se disipó y que esto dio tranquilidad a la economía y al mercado inmobiliario. “La meseta en créditos hipotecarios también comenzó a moverse y los bancos que habían suspendido el otorgamiento de préstamos han vuelto a ponerlos en carpeta”, comentó Gigli.

En línea, Marcos Herrera, director de Inmoup, sumó que unos 20 días antes de las elecciones las consultas comenzaron a caer en torno al 30% aunque ya se había sentido el impacto de la fuerte suba general de las tasas de interés. “El mercado de créditos hipotecarios era un dinamizador importante y ese freno se sintió”, contó Herrera con relación a los meses de septiembre y agosto.

Por su parte, Eduardo Rosta, corredor de inmobiliaria Rosta & Asociados, relató que en los dos meses previos a las elecciones el movimiento era mínimo y residual en líneas generales. No obstante, pasada la fecha y casi de inmediato aumentaron los llamados en torno a un 60% y la mitad de esos fue por compras de inmuebles vía crédito hipotecario. “Hay señales de confianza en segmentos medios que no se movían y de a poco aparecen los indicadores de reactivación”, señaló Rosta.

Expectativas positivas

El ruido político y la suba de tasas frenó el impulso que traía el sector inmobiliario y aunque el impacto fue menor que en otros rubros se sintió. “Quince días antes de las elecciones tuvimos una caída del 8% en la navegación, lo que no nos había pasado en otros contextos de crisis”, comentó Herrera para graficar la incertidumbre que marcó a octubre. Agregó que una vez pasado el 26, el tráfico volvió a la normalidad rápidamente.

“La primera reactivación importante va a venir de la mano del crédito”, expresó Rosta para quien el resto de los segmentos se ha seguido moviendo, pero poseen un impacto menor por una cuestión de volumen. Gigli también expresó que si bien el blanqueo de capitales ha impulsado el mercado, en un contexto de salarios todavía deprimidos será el crédito lo que podrá impulsar mejor la compra-venta.

Hay que tener en cuenta que el costo en dólares de la construcción todavía es alto en comparación con el precio de las casas usadas. Este es otro de los motivos por los que se espera un mayor movimiento en las viviendas con un lustro o una década de antigüedad. “El tercer trimestre del año suele ser el de mayor cantidad de definiciones en escritura e hipotecas por lo que si estas comienzan a salir de nuevo, las operaciones crecerán”, comentó el director de Inmoup.

Tanto Herrera como Rosta y Gigli anticiparon una mejora en las tasas y en este segmento del sector. No obstante, coincidieron que los créditos habían crecido porque venían de un nulo movimiento al tiempo que señalaron que los préstamos para compra de vivienda aún están en niveles bajos si se los compara con otros países.

El mercado de alquileres

Una de las patas más importantes del mercado inmobiliario son los alquileres que desde hace un tiempo se mantienen relativamente estables. Según Herrera este mercado funciona bien y en su plataforma poseen unos 1.700 avisos de renta sobre un total de 17.000 en Mendoza. “El segmento tracciona siempre que se publiquen propiedades en valores de mercado”, comentó el director de Inmoup.

El ejecutivo sumó que la media de publicación de los alquileres es de 45 días en la actualidad y que las viviendas por encima de esa cantidad es porque están caras. En este contexto, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios sumó que ha crecido el periodo de vacancia en los alquileres y que en ocasiones puede llegar hasta los 120 días.

“Al subir la oferta se tarda más porque los inquilinos evalúan mucho sus opciones”, observó Gigli. Agregó que el aumento en el costo de vida ha impactado en el sector de locatarios por lo que muchas personas deben compartir vivienda o bajar sus pretensiones. Esto también ha llevado a renegociaciones de contrato y a estirar las actualizaciones por inflación de tres a cuatro o seis meses.