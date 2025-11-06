6 de noviembre de 2025 - 22:32

Revelaron cuánto dinero se puede transferir sin tener problemas con ARCA en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nuevos topes para operaciones bancarias y actividad en billeteras virtuales.

ARCA cambia las reglas: estos son los montos de dinero establecidos a partir de noviembre.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, puede solicitar información a bancos y billeteras virtuales sobre los movimientos financieros de los contribuyentes. Con respecto a esto, la entidad ha comunicado que, a partir del mes de noviembre de este año, podrá inspeccionar a quienes registren un saldo mensual igual o superior a $50.000.000 en cuentas personales o $30.000.000 en cuentas empresariales.

En el caso de cuentas en moneda extranjera, los montos deberán convertirse a pesos argentinos. Para esta conversión se utilizará la cotización comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes informado. Si están expresados en criptomonedas, se utiliza la última cotización comprador fijada por la propia entidad al cierre del mes.

Información requerida de Arca las entidades

Las entidades financieras y virtuales deben suministrar:

  • Identificación de las cuentas: tipo de cuenta, número y CVU.
  • Quiénes participan en la cuenta: cantidad de titulares y datos de cada uno.
  • Montos totales de ingresos y egresos registrados en el mes.
  • Saldo final mensual al último día hábil.

Esta información solo se envía cuando:

  • Los ingresos o egresos mensuales son iguales o superiores a $50.000.000 para personas humanas.
  • Los ingresos o egresos mensuales son iguales o superiores a $30.000.000 para personas jurídicas.
  • El saldo final mensual también se considera dentro de esos límites, tanto positivo como negativo.

Cómo evitar inconvenientes al realizar transferencias

Para operar sin problemas:

  • Guardar comprobantes de transferencias y movimientos bancarios.
  • Registrar las operaciones en sistemas contables si corresponde.
  • Consultar a un contador antes de realizar transferencias de montos elevados.
  • En el caso de movimientos en dólares o criptomonedas, conservar la referencia de conversión aplicada.
Nuevas medidas en ARCA: cómo evitar ser investigado por transferencias entre cuentas propias.
Qué pasa si superás los montos establecidos

Cuando una persona o empresa excede los límites fijados, el banco o billetera virtual debe reportarlo a ARCA. A partir de ese momento, la agencia podrá solicitar documentación que justifique el origen de los fondos.

Entre los comprobantes que pueden ser requeridos se incluyen:

  • Recibos de sueldo o haberes previsionales.

  • Declaraciones juradas de impuestos.

  • Facturas por ventas o prestación de servicios.

  • Constancias de transferencias anteriores.

Si el contribuyente no logra demostrar de dónde proviene el dinero, ARCA puede aplicar sanciones que van desde multas hasta el bloqueo temporal de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Por Melisa Sbrocco