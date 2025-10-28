28 de octubre de 2025 - 12:46

Baja el plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1.100.000

Las tasas de plazo fijo bajan tras las elecciones; algunos bancos ofrecen más del 50%, mientras la mayoría recorta rendimientos a 30 días.

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en octubre de 2025

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en octubre de 2025

Las tasas de plazo fijo en Argentina registran una baja generalizada luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas. Los depósitos tradicionales a 30 días ofrecen rendimientos menores mientras el mercado accionario sube de manera significativa.

Hacer un plazo fijo es un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

En este contexto, los ahorristas que buscan proteger sus fondos deben evaluar cuidadosamente en qué banco realizar el plazo fijo. Los recortes de entre 1 y 12 puntos porcentuales afectan a casi todas las entidades, con solo algunas manteniendo los niveles anteriores.

Plazo fijo por banco: qué tasas tienen este martes 28 de octubre

Según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas son las tasas vigentes para depósitos a 30 días por entidad:

  • Banco de la Nación Argentina: 39,5%

  • Banco Santander Argentina S.A.: 37%

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 31%

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 32%

  • Banco Macro S.A.: 39%

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39%

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 35,3%

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 38%

Evaluar el rendimiento real permite a los ahorristas decidir dónde colocar $1.100.000.

Otros bancos que informan tasas de plazo fijo online para no clientes ofrecen:

  • Banco BICA S.A.: 53%-54%

  • Banco CMF S.A.: 54%

  • Banco COMAFI S.A.: 39%

  • Banco de Comercio S.A.: 44%

  • Banco de Corrientes S.A.: 40%

  • Banco de Formosa S.A.: 30%

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 46%

  • Banco del Chubut S.A.: 40%

  • Banco del Sol S.A.: 48%

  • Banco DINO S.A.: 42%

  • Banco Hipotecario S.A.: 38%-41%

  • Banco Julio S.A.: 37%

  • Banco Mariva S.A.: 42%-45%

  • Banco Masventas S.A.: 35%

  • Banco Meridian S.A.: 52%-54%

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 43%-45%

  • Banco VOII S.A.: 54%

  • BIBANK S.A.: 40%

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 52%-54%

  • REBA Compañía Financiera S.A.: 46%

Cuánto rinde un depósito de $1.100.000 a 30 días en cada banco

El interés aproximado que generaría un depósito de $1.100.000 en cada banco según su tasa vigente es el siguiente:

  • Banco de la Nación Argentina (39,5%): $36.208

  • Banco Santander Argentina S.A. (37%): $33.917

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (31%): $28.425

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires (39%): $35.750

  • Banco BBVA Argentina S.A. (32%): $29.333

  • Banco Macro S.A. (39%): $35.750

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado (39%): $35.750

  • Industrial and Commercial Bank of China (35,3%): $32.342

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires (38%): $34.833

  • Banco BICA S.A. (53%-54%): $48.583-$49.500

  • Banco CMF S.A. (54%): $49.500

  • Banco COMAFI S.A. (39%): $35.750

  • Banco de Comercio S.A. (44%): $40.333

  • Banco de Corrientes S.A. (40%): $36.667

  • Banco de Formosa S.A. (30%): $27.500

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (46%): $42.167

  • Banco del Chubut S.A. (40%): $36.667

  • Banco del Sol S.A. (48%): $44.000

  • Banco DINO S.A. (42%): $38.500

  • Banco Hipotecario S.A. (38%-41%): $34.833-$37.583

  • Banco Julio S.A. (37%): $33.917

  • Banco Mariva S.A. (42%-45%): $38.500-$41.250

  • Banco Masventas S.A. (35%): $32.083

  • Banco Meridian S.A. (52%-54%): $47.667-$49.500

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego (43%-45%): $39.417-$41.250

  • Banco VOII S.A. (54%): $49.500

  • BIBANK S.A. (40%): $36.667

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. (52%-54%): $47.667-$49.500

  • REBA Compañía Financiera S.A. (46%): $42.167

