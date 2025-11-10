Está confirmado el preció que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 11 de noviembre

El precio de venta del dólar cerró una semana normal, sin variaciones pese al feriado bancario del día viernes. Sin embargo, esta semana comenzó movida respecto a la suba de bonos argentinos en dólares y por lo tanto la caída del riesgo país en 596 puntos, su nivel más bajo del año.
Si bien, el dólarno generó riesgos de cambio debido al fuerte convencimiento y seguridad del Frente Monetario Internacional gracias a las elecciones legislativas pasadas. Esta semana comenzó con un número estable a pesar de los índices del banco JP Morgan que cayeron un 7,88%.
Precio del dólar para este martes en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 11 de noviembre
Banco Nación: $1.445
Banco Galicia: $1.450
Banco BBVA: $1.455
Banco Santander: $1.450
Banco Ciudad: $1.450
Banco Patagonia: $1.460
Banco Macro: $1.450
Banco Hipotecario: $1.440
Banco Supervielle: $1.444
Banco Credicoop: $1.450
Banco Piano: $1.455
Banco Comercio: $1.430
ICBC: $1.445
Brubank: $1.450
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto a los bonos
El riesgo país volvió a retroceder este lunes y se ubicó en 596 puntos básicos, su nivel más bajo desde enero, según el indicador que elabora el banco JP Morgan. La baja se dio en medio de una jornada favorable para los bonos argentinos en dólares, que extendieron su tendencia alcista y lograron reducir la prima de riesgo en alrededor de 40 puntos respecto del cierre del viernes.
La mejora en la cotización de los títulos está impulsada por las expectativas de que el Gobierno pueda acceder a financiamiento externo a través de bancos internacionales y avanzar en una nueva colocación de deuda en el mercado global.
Es importante aclarar que a esto se suma el interés de grandes actores financieros tras versiones que señalan que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría anticipado a inversores estadounidenses planes para recomprar bonos, lo que reforzó el optimismo en la plaza.