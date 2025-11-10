10 de noviembre de 2025 - 16:52

Está confirmado el preció que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 11 de noviembre

El precio del dólar oficial comenzó estable y con buenas noticias respecto a la suba de bonos y la caída del riesgo país durante el inicio de la semana.

dólar

El precio de venta del dólar cerró una semana normal, sin variaciones pese al feriado bancario del día viernes. Sin embargo, esta semana comenzó movida respecto a la suba de bonos argentinos en dólares y por lo tanto la caída del riesgo país en 596 puntos, su nivel más bajo del año.

Dólar hoy, 10 de noviembre

La cotización del dólar en el arranque de la semana y la brecha con el blue

esta confirmado el precio que tendra el dolar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Si bien, el dólar no generó riesgos de cambio debido al fuerte convencimiento y seguridad del Frente Monetario Internacional gracias a las elecciones legislativas pasadas. Esta semana comenzó con un número estable a pesar de los índices del banco JP Morgan que cayeron un 7,88%.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 11 de noviembre

  • Banco Nación: $1.445
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco BBVA: $1.455
  • Banco Santander: $1.450
  • Banco Ciudad: $1.450
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Macro: $1.450
  • Banco Hipotecario: $1.440
  • Banco Supervielle: $1.444
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Piano: $1.455
  • Banco Comercio: $1.430
  • ICBC: $1.445
  • Brubank: $1.450

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país respecto a los bonos

El riesgo país volvió a retroceder este lunes y se ubicó en 596 puntos básicos, su nivel más bajo desde enero, según el indicador que elabora el banco JP Morgan. La baja se dio en medio de una jornada favorable para los bonos argentinos en dólares, que extendieron su tendencia alcista y lograron reducir la prima de riesgo en alrededor de 40 puntos respecto del cierre del viernes.

La mejora en la cotización de los títulos está impulsada por las expectativas de que el Gobierno pueda acceder a financiamiento externo a través de bancos internacionales y avanzar en una nueva colocación de deuda en el mercado global.

Es importante aclarar que a esto se suma el interés de grandes actores financieros tras versiones que señalan que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría anticipado a inversores estadounidenses planes para recomprar bonos, lo que reforzó el optimismo en la plaza.

