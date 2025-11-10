A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 10 de noviembre: ¿conviene oficial o blue?

En el arranque de la semana, el dólar minorista cotiza estable este lunes 10 de noviembre a $1.395 para la compra y $ 1.445 para la venta en el Banco Nación.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

El Gobierno desmintió los rumores de ajuste a las bandas cambiarias al 1,5% mensual: "Es falso"

Por su parte, el dólar blue se vende en torno a los $ 1.425 en las "cuevas", mostrando una suba de $10 respecto al cierre del viernes pero aún por debajo del oficial.

Respecto al mayorista , la cotización para la venta figura al alza en $1.423 , mientras que el techo de la banda de flotación está fijado hoy en $1.500,99.

En otro orden económico, el Riesgo País cayó este lunes a 596 puntos básicos , el valor más bajo desde el 14 de enero de 2025, según el índice que elabora JP Morgan.

El descenso se explica por la firme valorización de los bonos soberanos, que mantienen una tendencia alcista desde el triunfo electoral de Javier Milei y se consolidaron tras los recientes anuncios por el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1987867842205962724?s=20&partner=&hide_thread=false APERTURA. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/h03qK6WIMz — Prensa BNA (@prensabna) November 10, 2025

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.878,50 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.405

Venta: $1.425

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (2) Dólar hoy, 10 de noviembre

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.454,12 (- $4,01)

Venta: $1.452,94 (+ $9,10)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.471,83 (+ $2,84)

Venta: $1.473,22 (- $14,93)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".