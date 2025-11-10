10 de noviembre de 2025 - 11:58

El Riesgo País cayó a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero

El índice que elabora el JP Morgan está en baja desde el triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Foto:

(Imagen ilustrativa / Web)
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Riesgo País cayó este lunes a 596 puntos básicos, el valor más bajo desde el 14 de enero de 2025, según el índice que elabora JP Morgan.

La baja se explica por la firme valorización de los bonos soberanos, que mantienen una tendencia alcista desde el triunfo electoral de Javier Milei y se consolidaron tras los anuncios del Ministerio de Economía.

En el arranque de la jornada, los títulos públicos argentinos extendieron las subas con avances de hasta 1,4% en las series AL35 y GD35, continuando con el rally positivo iniciado el 27 de octubre.

Mercados argentinos.jpg
Baja el riesgo país.

El optimismo del mercado también se reforzó por la decisión del Gobierno de implementar un plan de recompra de deuda, medida anunciado por el encontes secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En la Bolsa porteña, el MERVAL sube 2,8%, impulsado por los papeles bancarios, mientras que en Wall Street los ADRs de empresas argentinas muestran un comportamiento dispar, con leves descensos en el inicio de las operaciones.

