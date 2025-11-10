Los locales de Mendoza Shopping que liquidan con hasta 50% de descuento vía Appa

Del 10 al 26 de noviembre , el Mendoza Shopping lanza una nueva edición de Matinée Shopping , una propuesta que combina liquidaciones y beneficios exclusivos con descuentos de hasta 50% en productos seleccionados.

La promoción se realiza a través de la app ¡Appa!, donde los usuarios pueden acceder a los cupones digitales y aprovechar rebajas en locales adheridos de distintos rubros.

La acción busca incentivar el consumo inteligente en un contexto ideal para adelantar las compras de fin de año. Además de los precios especiales, el paseo comercial de Guaymallén ofrecerá propuestas gastronómicas y espacios de entretenimiento, consolidando su perfil como uno de los principales centros de compras y esparcimiento de la provincia.

Durante las dos semanas de Matinée Shopping , los visitantes podrán obtener descuentos de hasta el 50% en marcas de indumentaria urbana y deportiva, accesorios, tecnología, hogar, calzado, salud y belleza. Entre las firmas participantes se destacan Artiko, Broer, Grisino, La Cardeuse, Ópticas Duci, Simmons, Vendemmia, Montagne, Eva Miller, Bowen, Devre, Fácil Home, Kosiuko, Macowens, Old Bridge, Pato Pampa, Yagmour y Get the Look .

Las promociones se activan desde la app ¡Appa!, con cupones digitales válidos por tiempo limitado.

El sistema es simple: entre el 10 y el 16 de noviembre , los clientes deberán ingresar a ¡Appa! , seleccionar la sección Matinée Shopping y descargar los cupones disponibles. Desde el 17 hasta el 26 de noviembre , podrán usarlos al momento de pagar en los locales adheridos, escaneando el código QR para aplicar el beneficio. Los cupones son personales, válidos por única vez y aplican a todos los medios de pago aceptados por cada comercio.

ms-matinee_gacetilla_1140x760 Con compras mayores a $70.000, los visitantes reciben un vino Malbec de Bodega Mi Terruño.

“Con la acción Matinée buscamos generar una experiencia dinámica y atractiva para nuestros clientes, incentivando la visita al shopping. A través de cupones de descuento con disponibilidad limitada, promovemos el consumo inmediato en los locales adheridos, fortaleciendo el vínculo entre las marcas y sus consumidores. Esta iniciativa también nos permite potenciar el uso de nuestra plataforma digital, brindando beneficios exclusivos y fomentando la fidelización”, explicó Jesica Lois, gerente general del mall.

Por su parte, la responsable de Marketing del centro comercial, Luz Pravata, remarcó que “Matinée es una propuesta que combina innovación comercial con cercanía, pensada para sorprender y activar el movimiento dentro del centro comercial”.

Beneficios extra y una propuesta con sello mendocino

En el marco del Día del Vino Argentino, el Mendoza Shopping suma un beneficio adicional que refuerza su identidad local. Con compras iguales o superiores a $70.000, los clientes recibirán un vino Malbec de Bodega Mi Terruño, una de las bodegas mendocinas reconocidas por su calidad y trayectoria.

“Con la compra de $70.000 o más vamos a obsequiar un Malbec de Bodega Mi Terruño. La promoción es válida desde el 20 al 24 de noviembre. Para poder participar es necesario cargar la factura en ¡Appa! y acercarse al stand ubicado en Planta Alta de 17 a 22 hs”, detalló Luz Pravata.