9 de noviembre de 2025 - 11:48

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

El dólar mantiene un ritmo estable en el inicio de noviembre, con el mercado atento a las señales del Banco Central y al contexto político tras las elecciones.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar cerró la semana sin variaciones relevantes y los principales bancos del país informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales correspondientes al cierre del viernes. Tras el feriado del Día del Bancario, la economía retoma su ritmo con los mercados atentos a la toma de ganancias y a la negociación de un crédito internacional por USD 20.000 millones.

Leé además

esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 4 de noviembre

El dólar bajó $15 y se alejó de la banda: a cuánto cerró el blue y los financieros

Por Redacción Economía
Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (2)

A cuánto estará el dólar este lunes en los bancos

  • Banco Nación: $1.455
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco BBVA: $1.455
  • Banco Santander: $1.460
  • Banco Ciudad: $1.450
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Macro: $1.450
  • Banco Hipotecario: $1.440
  • Banco Supervielle: $1.465
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Piano: $1.460
  • Banco Comercio: $1.430
  • ICBC: $1.470
  • Brubank: $1.455

Contexto económico y cotización del dólar blue

La jornada del viernes estuvo marcada por operaciones limitadas debido al feriado bancario, mientras que los mercados internacionales mostraron leves bajas por la corrección de bonos y acciones tras el fuerte rally de las últimas semanas.

El Gobierno mantiene bajo análisis las próximas medidas cambiarias y financieras para sostener la estabilidad del tipo de cambio.

Expectativas del mercado y panorama financiero

Analistas destacan que el descenso del riesgo país y la moderación en la demanda de dólares responden al nuevo escenario político tras las elecciones legislativas.

Sin embargo, el foco se centra en el crédito internacional de USD 20.000 millones que negocia el Gobierno con bancos extranjeros para fortalecer las reservas y apuntalar la confianza en la economía argentina.

Mientras tanto, los inversores observan la evolución de los bonos soberanos y las acciones argentinas, que registraron leves retrocesos luego de un mes de fuerte suba.

Con este panorama, el mercado inicia la segunda semana de noviembre con expectativas de continuidad cambiaria y moderación monetaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo

Luis Caputo deslizó ante inversores que podría haber cambios en el régimen de bandas cambiarias

Por Redacción Economía
Los pronósticos del mercado para el dólar y la inflación a fines de 2025 

El mercado prevé un dólar más bajo y una leve aceleración de la inflación para lo que queda de 2025

Por Redacción Economía
Dólar 

El dólar terminó la semana a la baja y cerró a $1.445

Por Redacción Economía
el dolar continua a la baja: a cuanto cotiza el oficial y cual es la brecha con el blue

El dólar continúa a la baja: a cuánto cotiza el oficial y cuál es la brecha con el blue

Por Redacción Economía