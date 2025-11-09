Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

El dólar mantiene un ritmo estable en el inicio de noviembre, con el mercado atento a las señales del Banco Central y al contexto político tras las elecciones.

El dólar cerró la semana sin variaciones relevantes y los principales bancos del país informaron al Banco Central las cotizaciones oficiales correspondientes al cierre del viernes. Tras el feriado del Día del Bancario, la economía retoma su ritmo con los mercados atentos a la toma de ganancias y a la negociación de un crédito internacional por USD 20.000 millones.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 4 de noviembre (2) A cuánto estará el dólar este lunes en los bancos Banco Nación: $1.455

Banco Galicia: $1.450

Banco BBVA: $1.455

Banco Santander: $1.460

Banco Ciudad: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Macro: $1.450

Banco Hipotecario: $1.440

Banco Supervielle: $1.465

Banco Credicoop: $1.460

Banco Piano: $1.460

Banco Comercio: $1.430

ICBC: $1.470

Brubank: $1.455 Contexto económico y cotización del dólar blue La jornada del viernes estuvo marcada por operaciones limitadas debido al feriado bancario, mientras que los mercados internacionales mostraron leves bajas por la corrección de bonos y acciones tras el fuerte rally de las últimas semanas.

El Gobierno mantiene bajo análisis las próximas medidas cambiarias y financieras para sostener la estabilidad del tipo de cambio.

Expectativas del mercado y panorama financiero Analistas destacan que el descenso del riesgo país y la moderación en la demanda de dólares responden al nuevo escenario político tras las elecciones legislativas.

Sin embargo, el foco se centra en el crédito internacional de USD 20.000 millones que negocia el Gobierno con bancos extranjeros para fortalecer las reservas y apuntalar la confianza en la economía argentina.