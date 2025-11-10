10 de noviembre de 2025 - 13:41

ARCA cambia la fecha de pago del monotributo por el feriado de noviembre

ARCA adelantó el vencimiento del monotributo de noviembre por los feriados. La medida busca evitar demoras en los pagos y mantener el calendario al día.

ARCA confirmó que el pago del monotributo de noviembre vence el jueves 20.

La medida tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes. Desde ARCA señalaron que esta decisión busca mantener la regularidad del sistema y prevenir inconvenientes durante los días no hábiles.

ARCA cambia la fecha de pago del monotributo: cuál será el nuevo vencimiento

De acuerdo con el comunicado oficial de la ARCA, “el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año será el jueves 20 de noviembre”, una modificación motivada por los feriados nacionales que afectarán el calendario habitual.

El organismo también recordó a los contribuyentes la importancia de revisar su categoría antes de realizar el pago. En palabras del comunicado, “cada contribuyente debe verificar su escala actual en el régimen, ya que los topes de facturación fueron modificados durante la última actualización”.

Además, ARCA precisó que los valores a abonar se mantienen sin cambios desde agosto y continuarán vigentes hasta febrero de 2026, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en el último semestre. Estos montos incluyen el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social correspondiente a cada categoría.

Montos y escalas vigentes del monotributo según ARCA

ARCA publicó los valores actualizados y los topes de facturación que regirán hasta febrero de 2026. A continuación, se detallan los importes totales a pagar por categoría, que incluyen impuesto integrado, aporte previsional y obra social:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60

  • Aporte previsional: $13.663,17

  • Obra social: $19.239,97

  • Total: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95

  • Aporte previsional: $15.029,49

  • Obra social: $19.239,97

  • Total: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $16.532,44

  • Obra social: $19.239,97

  • Total: $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (comercio de bienes)

Categoría D

  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) o $20.773,60 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $18.185,68

  • Obra social: $22.864,90

  • Total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (comercio de bienes)

Categoría E

  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) o $33.181,99 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $20.004,25

  • Obra social: $27.884,02

  • Total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (comercio de bienes)

Categoría F

  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) o $43.220,24 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $22.004,67

  • Obra social: $32.066,63

  • Total: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (comercio de bienes)

Categoría G

  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) o $53.537,32 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $30.806,54

  • Obra social: $34.576,19

  • Total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (comercio de bienes)

Categoría H

  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) o $153.362,13 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $43.129,16

  • Obra social: $41.547,19

  • Total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (comercio de bienes)

Categoría I

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) o $243.985,21 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $60.380,82

  • Obra social: $51.306,61

  • Total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (comercio de bienes)

Categoría J

  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) o $292.782,26 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $84.533,15

  • Obra social: $57.580,51

  • Total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (comercio de bienes)

Categoría K

  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) o $341.579,30 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $118.346,41

  • Obra social: $65.806,30

  • Total: $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (comercio de bienes)

En cuanto a los límites de facturación anual, ARCA estableció los siguientes topes por categoría:

  • A: $8.992.597,87

  • B: $13.175.201,52

  • C: $18.473.166,15

  • D: $22.934.610,05

  • E: $26.977.793,60

  • F: $33.809.379,57

  • G: $40.431.835,35

  • H: $61.344.853,64

  • I: $68.664.410,05

  • J: $78.632.948,76

  • K: $94.805.682,90

