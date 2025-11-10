El exitoso debut de Decathlon en Argentina: fue la tienda con más ventas del mundo en su inauguración.

El regreso de Decathlon a la Argentina , tras más de dos décadas de ausencia, se transformó en un fenómeno comercial. La marca francesa de artículos deportivos rompió récords de ventas a nivel mundial durante su inauguración el sábado pasado en el complejo Al Río de Vicente López , donde antes funcionaba un hipermercado Carrefour.

Según informó la empresa, la flamante tienda se convirtió en la apertura con mayor nivel de ventas de toda América Latina y la número uno a nivel global durante el fin de semana, entre las más de 1.750 sucursales que la compañía posee en 74 países .

El furor por el debut fue tal que las filas comenzaron el viernes por la tarde , a pesar de que las puertas se abrían recién a las 9 de la mañana del sábado . Para ese momento, más de 3.000 personas esperaban su turno .

Durante la jornada, más de 10.000 personas ingresaron al local de 3.000 metros cuadrados , que tiene capacidad para 700 visitantes simultáneos y ofrece más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas .

Como incentivo, los primeros 300 visitantes recibieron gift cards de hasta $400.000 y las primeras 500 compras se llevaron un souvenir exclusivo.

“Con un aforo para 700 personas, la tienda de 3.000 metros cuadrados mantuvo una fila constante de ingreso durante toda la jornada, lo que refleja el interés que generó la llegada de la marca al país”, destacó la compañía.

La venta online de Decathlon

Desde el mediodía del sábado también está disponible el canal de venta online de Decathlon Argentina, que permite comprar todo el catálogo digitalmente con envíos a todo el país.

El local de Vicente López abre todos los días de 9 a 22 horas, y su apertura marca el inicio de un ambicioso plan de expansión.

"Confiamos en el proyecto desde el primer día, y el entusiasmo de la gente lo reafirmó. Con una propuesta, buscamos transformar la manera en que millones de argentinos viven y disfrutan la actividad física", aseguró Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

Por su parte, Magela Méndez, gerente comercial, destacó que “esta apertura representa un paso estratégico fundamental. El recibimiento del público demuestra que está listo para compartir la pasión que impulsa a Decathlon: hacer que la práctica deportiva sea accesible”.

Detrás del relanzamiento de la marca en el país está Grupo One, liderado por el empresario Manuel Antelo, junto a Sabine Mulliez, sobrina nieta del fundador de Decathlon, y su esposo argentino, Pedro Aguirre Saravia.

El plan de la firma contempla una inversión superior a los US$ 100 millones y la apertura de más de 20 locales en los próximos cinco años, con la creación de 750 empleos directos.