Un enfrentamiento entre indigentes desencadenó un incendio en una vivienda deshabitada en Ciudad

El siniestro obligó a un amplio despliegue de dotaciones de bomberos en la Cuarta Sección. Una mujer sufrió quemaduras leves.

Incendio en la Cuarta Sección. Imagen ilustrativa / Los Andes

Un incendio de grandes dimensiones se desató en horas de la tarde de este martes tras una pelea entre indigentes en una propiedad ubicada la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. El siniestro provocó un importante y amplio operativo de bomberos y personal policial.

El hecho se originó luego de un enfrentamiento entre dos personas en situación de calle que ocupaban una vivienda deshabitada, ubicada específicamente en la intersección de las calles Salta y Ayacucho. Este incidente motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información policial y reportes oficiales, acudieron al lugar dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza.

Tras un intenso trabajo conjunto, el personal logró controlar las llamas y sofocar completamente el incendio. Los equipos realizaron tareas esenciales de abastecimiento de agua, control y enfriamiento.

Según indicaron, una mujer habría sufrido quemaduras leves.