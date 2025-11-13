Otro infernal incendio en Caballito: un hombre muerto y varios heridos en un hotel familiar

La víctima fue encontrada sin signos vitales por personal del SAME. Otras cuatro personas fueron atendidas y trasladadas al hospital más cercano.

Un hombre de 30 años perdió la vida tras un voraz incendio que se desató este jueves en un hotel familiar del barrio porteño de Caballito. Además, otras cuatro personas fueron asistidas por personal del SAME debido a la inhalación de humo. Personal de Bomberos continúan trabajando en el lugar.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la Avenida Avellaneda al 371, entre Campichuelo y Eleodoro Lobos. Según informaron fuentes del SAME a Noticias Argentinas, el fuego se originó en el primer piso del edificio y se propagó rápidamente antes de ser controlado.

"Hasta ahora tenemos atendidos a tres masculinos, de 51, 68 y 76 años y un femenino de 78. El primero de ellos, debido al porcentaje de inhalación de humo que detectamos, lo hemos trasladado al Hospital Durand. Los otros tres pacientes se quedaron en el lugar y lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con TN.

El siniestro se produjo en la Avenida Avellaneda al 300 y el SAME constató el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 30 años. pic.twitter.com/KA6nHkcLDO — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 13, 2025 El foco ígneo se desarrolló en una superficie de aproximadamente un metro por un metro y medio de alto, sobre un sector donde había prendas de vestir. Uno de los hombres fue trasladado al Hospital Durand con diagnóstico de inhalación de humo.

En el lugar trabajan ocho dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que lograron sofocar las llamas con un extintor a base de PQS. Tras la extinción, se realizaron tareas de ventilación y verificación estructural para evitar nuevos riesgos.

Un día antes, otro incendio en Caballito El incendio ocurrió un día después de que se produjera, también en Caballito, una fuga de gas que tomó fuego y quemó el frente de un edificio sobre la calle Riglos al 300. Las infernales llamas alcanzaron hasta los doce metros de altura y los bomberos tardaron horas en poder apagarlo. Dos hombres sufrieron quemaduras y fueron hospitalizados, mientras dos motos quedaron destruidas y un automóvil también recibió coletazos del siniestro. Además, hubo dos locales comerciales que resultaron dañados por las llamas. Varios videos circularon en redes sociales y sorprendieron a los usuarios. Embed AMPLIAMOS

