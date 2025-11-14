Otro ataque de un paciente psiquiátrico: está vez pateó a una nena de 6 años

14 de noviembre de 2025 - 11:12

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven venezolano de 22 años, con problemas mentales, pateó en el abdomen a una niña de 6 años en el barrio porteño de Palermo y fue acusado por la madre de la menor.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga cuando la niña iba caminando y el sujeto le dio una patada en el abdomen, tras lo cual la pequeña cayó al piso.

De inmediato, la madre de la nena que iba a pocos metros y vio lo sucedido, corrió a auxiliar a su hija, mientras que luego acudió a un oficial de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad para contarle lo sucedido y el agente procedió a demorar preventivamente al joven.

El acusado llevaba un collar con el certificado de discapacidad y datos de su madre, quien se presentó momentos después, asegurando que su hijo padece retraso madurativo, mientras que una médica del SAME le realizó un control clínico a la menor agredida.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso labrar actuaciones por lesiones, tomar fotos del certificado de discapacidad y declaración de la madre de la menor.

