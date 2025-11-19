El joven asesinado por el robo de su bici había relatado meses atrás el ataque que sufrieron sus abuelos

Nazareno Isern fue asesinado de un balazo por dos ladrones que intentaron robarle la bicicleta en la colectora de la autopista Riccheri. Meses atrás, el joven había relatado en televisión la violenta tortura que sufrieron sus abuelos en Villa Madero.

Nazareno Isern había relatado el ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

Nazareno Isern, de 21 años, fue asesinado este lunes de un balazo en la cabeza por dos delincuentes que intentaron robarle la bicicleta en la colectora de la autopista Riccheri, Buenos Aires. En medio de la conmoción por el crimen, volvió a circular una entrevista televisiva en la que el joven había relatado el brutal ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

En aquella nota, difundida hace nueve meses, Isern describía cómo los ladrones ingresaron a la casa del matrimonio. “Mi abuelo está postrado en la cama. Entraron por los techos, mi abuela a la mañana abre la puerta para regar y se meten. Estaban esperando en el jardín de afuera”, contó. Las imágenes mostraban el interior de la vivienda completamente revuelto tras el asalto.

De acuerdo con su relato, los delincuentes torturaron a sus abuelos durante dos horas en busca de dinero y objetos de valor. “A mi abuela le dijeron que si no les daba el anillo de oro que la iban a matar, que la iban a electrocutar”, afirmó en una entrevista para A24. “La imagen fue llegar y ver a mi abuelo tirado en la cama, lleno de sangre. Fue un espanto, un horror”, expresó.

Embed La investigación del crimen La causa por el homicidio de Nazareno está en manos del fiscal Fernando Semisa, quien trabaja para identificar a los autores del ataque ocurrido en el partido de Esteban Echeverría. Según la reconstrucción oficial, la víctima había pasado la tarde en los bosques cercanos junto a una amiga y ambos regresaban caminando cuando dos ladrones armados los interceptaron con el fin de robarles la bicicleta.

Isern se resistió y, en ese momento, los asaltantes dispararon y escaparon entre las calles laterales a la autopista. Policía Científica constató que el joven recibió un impacto de bala en la región del cráneo.

Lo asaltaron, no quiso entregar su biccleta y lo mataron de un tiro en la cabeza Nazareno Tobías Isern, el joven de 21 años asesinado. La amiga, también de 21 años, explicó a los investigadores que los atacantes parecían jóvenes, de una edad similar a la de ellos o menores de 30 años. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo. a quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo.