Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza para robarle la bicicleta: tenía 21 años

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del partido bonaerense de Esteban Echeverría. La víctima, identificada como Nazareno Tobías Isern, regresaba a Villa Madero después de pasar la tarde del lunes en los bosques de Ezeiza junto a una amiga.

El crimen ocurrió este lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 8, cuando dos ladrones interceptaron a los jóvenes para robarles la bicicleta. Nazareno se resistió y fue ejecutado de un tiro. Los delincuentes escaparon inmediatamente y son intensamente buscados.

El angustiante relato de su amiga Kiara, la amiga que acompañaba a Nazareno y testigo directa del asesinato, relató la secuencia en diálogo con TN: "Nazareno no dijo nada. Habrá sido en 30 segundos en los que forcejearon; Naza no quería soltar la bicicleta, lo tiraron al piso y le pegaron un tiro en la cabeza".

La joven contó que fue la primera en auxiliarlo: "Traté de hacerle RCP, pero no había nada que hacer. Empezó a salirle sangre por todos lados. Llamé al 911, llamé a su mamá y pensé: '¿Cómo le digo?'".

Desesperada, corrió hacia la autopista para frenar a los autos y pedir ayuda. Una pareja que pasaba se detuvo y la acompañó hasta la llegada del SAME.