19 de noviembre de 2025 - 13:13

Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza para robarle la bicicleta: tenía 21 años

El hecho ocurrió el lunes en la colectora de la autopista Riccheri, en Buenos Aires: "Lo tiraron al piso y le pegaron un tiro en la cabeza".

Lo asaltaron, no quiso entregar su bicicleta y lo mataron de un tiro en la cabeza.

Lo asaltaron, no quiso entregar su bicicleta y lo mataron de un tiro en la cabeza.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del partido bonaerense de Esteban Echeverría. La víctima, identificada como Nazareno Tobías Isern, regresaba a Villa Madero después de pasar la tarde del lunes en los bosques de Ezeiza junto a una amiga.

El crimen ocurrió este lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 8, cuando dos ladrones interceptaron a los jóvenes para robarles la bicicleta. Nazareno se resistió y fue ejecutado de un tiro. Los delincuentes escaparon inmediatamente y son intensamente buscados.

El angustiante relato de su amiga

Kiara, la amiga que acompañaba a Nazareno y testigo directa del asesinato, relató la secuencia en diálogo con TN: "Nazareno no dijo nada. Habrá sido en 30 segundos en los que forcejearon; Naza no quería soltar la bicicleta, lo tiraron al piso y le pegaron un tiro en la cabeza".

Embed

La joven contó que fue la primera en auxiliarlo: "Traté de hacerle RCP, pero no había nada que hacer. Empezó a salirle sangre por todos lados. Llamé al 911, llamé a su mamá y pensé: ‘¿Cómo le digo?’".

Desesperada, corrió hacia la autopista para frenar a los autos y pedir ayuda. Una pareja que pasaba se detuvo y la acompañó hasta la llegada del SAME.

Lo asaltaron, no quiso entregar su biccleta y lo mataron de un tiro en la cabeza
Nazareno Tobías Isern, el joven de 21 años asesinado.

Nazareno Tobías Isern, el joven de 21 años asesinado.

Los padres de Nazareno, Edith y Daniel, también hablaron con TN y contaron el horror con el que se encontraron: “Lo asesinaron para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final no se la robaron tampoco”, lamentó Edith.

La mujer relató que, cuando llegó al lugar, encontró a su hijo sin vida: "Me llamó la amiga desesperada y cuando lo fui a ver, como pude, lo más rápido posible, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en el bolsillo".

Embed

Los padres creen que los ladrones no lograron reducirlo: "Quizás no podían con él porque era grandote, medía dos metros. No les robaron nada a ninguno de los dos”.

La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y quedó a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 4 de Esteban Echeverría, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

