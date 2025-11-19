19 de noviembre de 2025 - 08:33

Asesinaron de un tiro en la cabeza a un hombre y detuvieron a una joven de 26 años

Un hombre con antecedentes policiales fue brutalmente ultimado tras una riña en San Rafael. El cuerpo de Mario Edgar Delgado (37) fue hallado con un tiro en la cabeza en Lavalle y Roca, de Cuadro Nacional.

Trabajo de la Policía Científica de Mendoza. 

Un violento episodio en San Rafael terminó con un hombre muerto y dos personas aprehendidas, según informó la Policía. La víctima fatal fue identificada como Mario Edgar Delgado, de 37 años, quien contaba con antecedentes por hurto, violación de domicilio y daño, agregaron las fuentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en calle Lavalle y Roca, Cuadro Nacional. Fue un vecino quien alertó al 911 sobre una riña en esa esquina. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 62° y de Motorizada encontró a Delgado tendido en el suelo, con una herida en la cabeza aparentemente producida por un disparo.

Testigos señalaron como presunta autora del disparo a una mujer que vestía una remera roja y un pantalón negro. La sospechosa, identificada como M.M.M., de 26 años, fue aprehendida en una vivienda de calle Roca. La mujer posee antecedentes por hurto simple, daño, amenazas, lesiones y robo agravado, entre otros.

Profesionales del SEC constataron el fallecimiento en el lugar. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de aire comprimido con apariencia de arma de fuego, encontrada en un cantero cercano a la escena.

Horas más tarde, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un registro domiciliario en una vivienda de calle Los Algarrobos, donde fue aprehendido A.H.M., de 27 años, quien también cuenta con antecedentes por daño simple, amenazas agravadas por arma y lesiones leves. Testigos lo habrían vinculado con el hecho.

En la escena trabajaron Policía Científica, la Dirección de Investigaciones e Infantería, mientras avanza la pesquisa para determinar con precisión cómo se produjo la agresión fatal y qué rol tuvo cada uno de los implicados.

