19 de noviembre de 2025 - 11:42

Echaron a la tesorera de un municipio tras descubrirla robando $7 millones en videos de seguridad

Norma Beatriz Watson llevaba 30 años desempeñándose en la función pública del municipio. La acusaron por desvío de fondos públicos.

Pinamar: echaron a la jefa de Tesorería tras descubrirla robando $7 millones en videos de seguridad.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el municipio de Pinamar se desató el escándalo luego de que descubrieran que la funcionaria a cargo de la Tesorería cometió irregularidades en la administración del dinero público por al menos $7.000.000. Tras una investigación interna dispusieron la cesantía inmediata.

Según informó Pinamar Diario, este martes, la municipalidad confirmó la rescisión del contrato de Norma Beatriz Watson, quien llevaba 30 años de antigüedad en la administración pública local. La medida se tomó tras finalizar un sumario administrativo iniciado meses atrás.

La resolución se formalizó mediante un decreto municipal, que completó el expediente impulsado por la intendencia de Juan Manuel Ibarguren. Durante la investigación se incorporaron como prueba al menos 11 videos que muestran a Watson manipulando dinero y escondiéndolo en su bolso, grabados entre el 24 de enero y el 4 de febrero de este año, según detalló la Agencia DIB.

Cómo operaba la funcionaria

Según el expediente, Watson habría empleado distintos mecanismos contables para ocultar el desvío de fondos: adulteró registros contables, remendó las diferencias en las cajas, registró dos veces los ingresos de dinero y utilizó de forma "indebida" la cuenta municipal "ingresos pendientes". Con estas maniobras logró encubrir el faltante de al menos $7 millones.

A pesar de la contundencia de las pruebas, la defensa de la exfuncionaria cuestionó la validez de las grabaciones y argumentó que el dinero que llevaba era “ahorro personal” que prefería trasladar por razones de seguridad. Sin embargo, esos planteos fueron rechazados y el procedimiento administrativo fue convalidado en todas sus etapas.

En el decreto, el municipio señaló que la conducta de Watson tuvo un "impacto directo en el patrimonio municipal y afectó el prestigio institucional". Además, destacó que “se cumplieron todos los pasos correspondientes”: desde la apertura del sumario y la denuncia penal hasta la auditoría interna y la posterior desvinculación.

