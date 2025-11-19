19 de noviembre de 2025 - 12:26

Cayó en Las Heras la "abuela dealer": era investigada desde hace meses

La detención de la mujer de 65 años se concretó tras una serie de allanamientos en San Martín por una causa de venta de estupefacientes.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza, a través del Personal de Lucha Contra el Narcotráfico, detuvo este martes a una mujer de 65 años en un domicilio ubicado en calle Simón Bolívar al 1700, en el departamento de Las Heras, en el marco de una causa por venta de estupefacientes que se investiga desde hace varios meses.

La detenida fue identificada como S.R.A., quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del procedimiento. En el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán incorporados al expediente judicial.

La medida fue ordenada por la secretaria del Juzgado de Garantía Nº 2, Dra. Mariela Andia, quien dispuso el traslado de la mujer a la Unidad 32 y el secuestro del material encontrado.

Una investigación que comenzó en San Martín

El operativo en Las Heras se suma a una serie de allanamientos realizados en agosto en la zona de Prolongación Viamonte, en el departamento de San Martín, donde se habían secuestrado drogas, dinero, elementos de corte y fraccionamiento, y se detuvo a dos mujeres identificadas como L.N.S. y G.S.S.

En aquellos procedimientos se hallaron:

Domicilio Nº 1 – Prolongación Viamonte y Leonardi

  • Un envoltorio de nylon color verde anudado, un envoltorio de nylon color rosado y un billete de $500, todos conteniendo cocaína (peso total: 2,91 g).
  • 68 envoltorios de nylon rosado anudados con cocaína (peso total: 50,16 g).
  • Una bolsa de plástico transparente con recortes varios de nylon rosado.
  • $45.500 en efectivo.
  • 16 envoltorios de nylon transparente con flores de cannabis sativa en proceso de secado (peso total: 18,72 g).
  • Caja metálica color naranja con flores de cannabis sativa (peso total: 0,38 g).
  • Una balanza digital color blanco marca Medio Make.
  • Un teléfono celular color azul, pantalla táctil.
    Abuela dealer las heras - san martín
Domicilio Nº 2 – Viamonte y Leonardi

  • Un envoltorio de nylon transparente con cocaína granulada (peso total: 2,3 g).
  • El dinero secuestrado en acta fue luego restituido por disposición fiscal.

Domicilio Nº 3 – Prolongación Viamonte

  • Recortes de nylon de varios colores utilizados para fraccionamiento.

abuela dealer las heras - san martín.
Domicilio Nº 4 – Prolongación Viamonte

  • $1.128.700 en efectivo.
  • Varios frascos con marihuana (21 g, 26 g y 65 g).
  • Semillas de cannabis (3,8 g).
  • Cuatro teléfonos celulares: Motorola azul, iPhone blanco, TCL azul y Samsung gris.
  • Siete envoltorios con cocaína (4,97 g).
  • Una piedra de cocaína (76 g).
  • Papelillos, recortes y una balanza de precisión.
