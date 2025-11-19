Cayó en Las Heras la "abuela dealer": era investigada desde hace meses

La detención de la mujer de 65 años se concretó tras una serie de allanamientos en San Martín por una causa de venta de estupefacientes.

Tras una extensa investigación por narcotráfico cayó una abuela dealer en Las Heras.

La Policía de Mendoza, a través del Personal de Lucha Contra el Narcotráfico, detuvo este martes a una mujer de 65 años en un domicilio ubicado en calle Simón Bolívar al 1700, en el departamento de Las Heras, en el marco de una causa por venta de estupefacientes que se investiga desde hace varios meses.

La detenida fue identificada como S.R.A., quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del procedimiento. En el operativo se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán incorporados al expediente judicial.

La medida fue ordenada por la secretaria del Juzgado de Garantía Nº 2, Dra. Mariela Andia, quien dispuso el traslado de la mujer a la Unidad 32 y el secuestro del material encontrado.

Una investigación que comenzó en San Martín El operativo en Las Heras se suma a una serie de allanamientos realizados en agosto en la zona de Prolongación Viamonte, en el departamento de San Martín, donde se habían secuestrado drogas, dinero, elementos de corte y fraccionamiento, y se detuvo a dos mujeres identificadas como L.N.S. y G.S.S.

En aquellos procedimientos se hallaron: