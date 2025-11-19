Se suicidó una joven madre y policía en San Martín y es el tercer caso en seis meses en ese departamento

Una auxiliar de la Policía de Mendoza, de 32 años de edad, se quitó la vida ayer por la tarde en la vivienda que ocupaba en el centro de San Martín y es la tercera mujer policía de esa ciudad que se suicida en los últimos 6 meses.

La emergencia se conoció pasadas las 17 cuando vecinos escucharon una detonación dentro de la vivienda, ubicada en avenida Mitre 172 , casi en la intersección con la calle Viamonte, en el sector norte de la ciudad de San Martín, y llamaron al 911 .

Los efectivos que llegaron al lugar constataron que una mujer se había disparado en la cabeza. Luego supieron que se trataba de una colega y que el proyectil había salido del arma reglamentaria de la fallecida.

La mujer cumplía funciones en el Gran Mendoza y era madre de un niño , que a esa hora estaba en la escuela.

Al lugar fue desplazada ambulancias del SEC, personal de Policía Científica y los actos fueron supervisados por los fiscales Oscar Sívori y Miriam Escudero.

La policía era originaria de San Juan, pero estaba afincada en Mendoza desde hacía tiempo.

Tres suicidas que preocupan

Este es el tercer caso de suicidio de policías femeninas ocurridos en la ciudad de San Martín en los últimos seis meses.

En la noche del sábado 12 de Julio de este año, en el departamento que ocupaba en el barrio Nueva Argentina II, de la ciudad de San Martín, una auxiliar de 25 años se disparó con su arma reglamentaria y murió en el acto.

A media mañana del 10 de septiembre, en Alvear casi esquina Balcarce, en el corazón de la ciudad de San Martín, una auxiliar de 24 años que prestaba servicios en la Comisaría local, se disparó con su arma y falleció.

Ayer a la tarde ocurrió el tercer suicidio en San Martín, generando una enorme preocupación en la comunidad y, especialmente, entre los integrantes de la fuerza.