"Cinco veces": aberrante testimonio de la mamá que denuncia que su hija sufrió abuso sexual en la escuela

La mujer que denunció que su hija de 9 años fue abusada en la escuela 1-149 Abraham Lemos de Los Corralitos (Guaymallén) brindó este miércoles detalles escalofriantes sobre los ataques que la niña le contó que habría sufrido.

Denunciaron que un albañil abusó de una nena en una escuela de Guaymallén y familiares atacaron a dos maestras

Denuncia contra albañil por presunto abuso sexual en una escuela: piden seguridad en los baños y la Justicia aguarda pruebas

La mamá, a quien no se identificará para resguardar la identidad de la denunciante, contó, incluso, que el presunto agresor - un albañil que trabajaba en el establecimiento- la atacó durante varios días mientras estaba en la escuela y la amenazaba con encontrarse en el baño a una determinada hora.

“ Le decía que si llegaba a contar algo, nos iba a matar a las dos. Y que, cuando pasara en el micro, ella me iba a ver colgada en el matadero (NdA: hay uno en las inmediaciones de la zona), degollada”, destacó la mujer, con la voz entrecortada.

Reclamo por presunto abuso sexual de una niña en la escuela 1-149 Dr. Abraham Lemos, en Los Corralitos (Guaymallén)

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales desde el Ministerio Público Fiscal, extraoficialmente trascendió que en los primeros controles realizados a la niña confirmaron que no hay desgarro, aunque se observa una lesión compatible con abuso (se desconoce la antigüedad) .

En tanto, mañana (jueves) se le tomará declaración a la niña en Cámara Gesell.

"Mi hija no solamente fue abusada, a mi hija le sacaron la virginidad. Todo sucedió en el contexto de la escuela, tengo videos y fotos que demuestran que la escuela no estaba separada de las obras como dicen. Los trabajadores paseaban en el horario de clases, hacían y deshacían con mi hija como querían. Incluso, uno de los trabajadores llegó a decirle: 'mis compañeros te quieren conocer'. Tengo todas las denuncias hechas, no me quedo quieta en ningún momento", acusó la mujer.

"Ahora, gracias a este tema, se pueden saber las inmundicias que tapan desde la escuela", sostuvo.

"Mi hija me dijo que fue abusada cinco veces"

El miércoles de la semana pasada fue la última vez que la nena de 9 años, y que asiste a tercer grado de la escuela Abraham Lemos (Los Corralitos, Guaymallén) fue a clases. "El jueves ya no asistió a clases, estaba descompuesta. Y el viernes no asistió a clases porque yo no la quise mandar", recapitula la mamá.

Además, contó que su hija le contó que fue abusada en cinco oportunidades y que los abusos fueron sostenidos en el tiempo, durante varios días.

"Tuvo tiempo de desnudarla y hacer con ella lo que quiso, cinco veces durante el horario de clase. ¿Y la maestra no va a notar que la nena se demora, que ingresaba triste al grado?", indicó.

Fue el viernes pasado cuando la niña pudo contarle a su mamá lo que estaba viviendo (y padeciendo)

"El día viernes, con mucho dolor, me dice: 'Mamá, ¿está mal, que nos toquen?'. 'Está muy mal, hija', le dije. 'Pero vos decime, estoy para confiar en vos', seguí, y ella me dijo: 'Es que no aguanto el dolor abajo, me siento muy mal'. Ahí me dijo que el trabajador de la escuela la acariciaba, le apretaba la panza. Y a medida que fueron pasando los días, me fue contando cosas más atroces", relató.

La mujer describió detalladamente la brutal amenaza que, según su hija, le repetía el presunto abusador para obligarla a ser atacada en uno de los baños de la escuela.

"Él le decía que si no iba en tal horario, iba a matar a su mamá, la iba a matar a ella y que nos voy a colgar en el matadero. Por eso no podía decir las cosas", rememoró la mujer, que vive en Puente de Hierro, sobre el momento en que su hija relató todo.

Además, insistió en algo que varios padres ya habían mencionado entre el lunes y el martes: los ataques y episodios en que los chicos más grandes le bajaban los pantalones a los más chicos en el baño. Por esto mismo es que insistieron en que los celadores deberían estar en los ingresos, para impedir que esto ocurra.

Incluso, mencionó que a algunas madres se les pidió desde la escuela que no hicieran denuncias ante hechos como los mencionados.

"Creo en la Justicia"

La mujer destacó que la pequeña está "como asustada y nerviosa", aunque le ha pedido que la lleve de vuelta a la escuela para reconocer al autor.

"Mi hija me dijo que está en condiciones de reconocerlo. Ella me pide que le dé una foto o la deje venir a la escuela, que entre de la mano conmigo, y ella lo reconoce. Yo tendría que haber hecho eso, el viernes, cuando me enteré, tendría que haber aguantado mi dolor, mi sufrimiento y haber venido el día lunes como si nada con mi hija para hacer tiempo y que me diga quién es", siguió.

Además, la mamá agregó que su hija se encuentra contenida y siendo abordada por el Plan Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) y por el Equipo Técnico Interdisciplinario.

"Yo no me muevo de ningún lado, no salgo de la fiscalía, estoy a disposición de lo que ellos necesiten. Confío en la justicia. No confío en la escuela. No confío en la directora, no confío en su maestra. Su maestra es la porquería más grande que puede existir. La vio llorando y no la contuvo", describió.

Agresiones en la escuela

La mujer aprovechó la entrevista para aclarar que ella no agredió a la maestra el lunes pasado. En medio de la bronca de los padres que se manifestaban, dos docentes fueron golpeadas a comienzos de esta semana y cuando la denuncia salió a la luz.

"Yo solamente entré a pedirle explicaciones de lo sucedido, esta señorita se rio irónicamente, por lo que gente que había entrado a la escuela la agredió. Pero yo me quedé parada e, incluso salí", describió. Y prefirió no contestar cuando se le preguntó si alguno de los agresores eran familiares de ella y de la niña.

También contó detalles de la pelea que protagonizó con otra mujer, el mismo lunes y en la puerta del establecimiento educativo. Contó que era una vendedora de tortitas y que la atacó con un destornillador (y hasta señaló que el cabestrillo que llevaba en su brazo era por esa lesión).

La señora bajó directamente con un arma blanca. Yo me acerqué a decirle si podía correrse para otro lado porque estábamos manifestándonos después de que mi hija fuese abusada y ella me dijo: 'No me importa, ojalá se lo hagan otra vez'. Ella me agredió primero, yo le respondí y ahí es donde ella me larga el puntazo con un destornilador en el brazo", describió.