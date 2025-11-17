Denunciaron que un albañil abusó de una nena en una escuela de Guaymallén y familiares atacaron a dos maestras

Dos docentes de una escuela de Guaymallén fueron agredidos esta mañana por familiares de una nena que cursa tercer grado y que habría sido abusada sexualmente por un trabajador de una empresa constructora que se encuentra reparando la institución, según los denunciantes.

El presunto abuso fue denunciado la semana pasada por la familia de una niña de 9 años de la escuela 1-149 Dr. Abraham Lemos , ubicada en Severo Del Castillo al 6700 de Los Corralitos, pero la violencia reacción contra las docentes se produjo esta mañana. Tras los incidentes, las clases continuaron con normalidad, según informaron oficialmente.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que la niña faltó jueves y viernes, y ese día, a las 23, la familia denunció un abuso sexual de la niña en la Fiscalía de Guaymallén. Según los denunciantes, un obrero de una empresa constructora que esta haciendo reparaciones en la escuela habría sido el autor de la presunta agresión sexual.

El sábado, las autoridades de la institución educativa de Guaymallén activaron el protocolo para este tipo de casos, informando a la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) para que psicólogos y psicopedagogos que asistieran los denunciantes, al tiempo que se dio intervención a lo profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

Además, la empresa constructora puso a disposición la información sobre las actividades y operarios que trabajaron en el lugar es decir que todos los trabajadores están identificados.

Por su parte, desde el ministerio Público Fiscal indicaron que el jueves ingresó una denuncia que es investigada por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Mercedes Moya.

Por lo pronto, ya se han tomado testimoniales a denunciantes y testigos y, en los próximos días se tomará el testimonio de la menor en cámara Gesell para luego a avanzar sobre alguna imputación, si las pruebas lo consideran pertinente.

Lo cierto es que si bien la denuncia se está investigando y el protocolo de la DGE se activó, esta mañana familiares de la niña presuntamente abusada y padres de otros niños que cursan en la escuela Lemos se reunieron en la puerta del colegio y cortaron la calle, exigiendo que la situación se aclare.

Y la protesta pasó a mayores ya que dos docentes fueron golpeadas por algunos adultos. Se trata de la una maestra de tercer grado y una auxiliar que trabaja en la dirección, ambas sufrieron lesiones leves y ante la situación se llamó al 911 para que la policía controlara la situación.