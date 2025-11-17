17 de noviembre de 2025 - 10:53

Consternación en Tupungato por la trágica muerte de los dos adolescentes: vecinos hicieron colecta para pagar los sepelios

En medio de la conmoción, los vecinos se organizan para colaborar con los gastos de sepelio de los dos jóvenes fallecidos en un siniestro vial.

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Gisel Guajardo

Los sepelios de Tomás Bragado (17) y Guadalupe Fernández (18), los adolescentes que fallecieron trágicamente el domingo en Tupungato en un brutal incidente vial, se realizarán esta tarde con la ayuda de la comunidad que aún no sale de la consternación. Los gastos de las inhumaciones pudieron ser cubiertos con el aporte de vecinos y amigos de las víctimas.

El velorio de Tomas se llevará a cabo en la Iglesia Católica San José, mientras que el de Guadalupe tendrá lugar en calle 6 de Septiembre s/n, en Villa Bastías. Los entierros se realizarán en el cementerio de Tupungato de manera consecutiva. A las 16 despedirán los restos de la joven y a las 17, los del adolescente.

La tragedia ha causado conmoción en la comunidad tupungatina, quienes se han solidarizado para colaborar con las familias con los gastos del velorio y el sepelio.

La madrugada fatal en Tupungato

El trágico choque en solitario que les costó la vida de los adolescentes ocurrió alrededor de la 1.10, madrugada del domingo, en avenida Correa, en inmediaciones de la bodega Covitu de Tupungato. De acuerdo con la información preliminar aportada por fuentes policiales, los jóvenes circulaban en una moto Mondial en sentido este–oeste cuando, por causas que aún se encuentran en investigación, el rodado impactó contra un poste de alumbrado público.

A raíz del choque, ambos fallecieron en el lugar.

Hasta el sitio llegó el Dr. Carlos Frías, quien dispuso las actuaciones correspondientes. También trabajaron en la escena Policía Científica y Personal de Investigaciones, que continúan reuniendo información para esclarecer el siniestro.

