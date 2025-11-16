Tragedia en Tupungato: murieron dos jóvenes de 17 y 18 años tras chocar contra un poste de luz

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de hoy. Las víctimas circulaban en una moto.

Tragedia en Tupungato: iban en moto, chocaron contra un poste y murieron

Dos jóvenes fallecieron durante la madrugada de este domingo tras un trágico accidente vial en el departamento de Tupungato. El siniestro ocurrió alrededor de la 1.10 en avenida Correa, en las inmediaciones de Bodega Covitu.

Las víctimas fueron identificadas como T. B., de 17 años, quien conducía una motocicleta Mondial, y su acompañante G. E. F., de 18 años.

De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta circulaba por avenida Correa en sentido este–oeste cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado e impactó de lleno contra un poste de alumbrado público. A raíz del fuerte golpe, ambos jóvenes perdieron la vida en el lugar.