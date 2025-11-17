Consternación y clases suspendidas en un colegio de San Carlos por la muerte de un alumno de 15 años

La muerte de un alumno de 15 años obligó a las autoridades del Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta 205 PS a suspender las actividades y la comunidad de San Carlos manifestó su consternación por la trágica noticia.

"Que en paz descanses, Alexis Villegas . Como comunidad educativa despedimos con profundo dolor a nuestro querido estudiante de tercero", lamentaron desde el colegio en un comunicado.

Los mensaje de despedida y dolor llegaron a las redes: "Descansa en paz mí loco lindo!!", escribió una mujer. Mientras que muchos enviaron fuerzas a la familia del menor.

Desde el colegio se limitaron a calificar la tragedia como “sensible fallecimiento” y confirmaron a la DGE que el alumno se quitó la vida.

Desde el entorno del menor, según publicó el medio local El Cuco Digital, el estudiante habría estado atravesando una situación de bullying, algo que desde el colegio aseguraron desconocer.

La DGE confirmó la causa del fallecimiento

Desde la Dirección General de Escuelas confirmaron la causa del fallecimiento a este diario y sumaron la información institucional disponible. Destacaron que personal de la escuela detalló que "el estudiante no dio ningún indicio de nada; tenía un buen rendimiento, buena asistencia, era participativo, tenía buen diálogo con los adultos, con sus compañeros".

En relación a este hecho se brindará un acompañamiento de posvención. Se trata acciones previstas para el personal escolar. Desde la DGE diferenciaron que "no es jornada de reflexión". "Ahora se hace posvención, orientaciones y abordaje para el proceso de duelo”, explicaron.