12 de noviembre de 2025 - 23:46

Murió Jorge Lorenzo, actor de "El marginal" y "Casi Ángeles"

El actor Jorge Lorenzo, de amplia trayectoria, falleció este 12 de noviembre a los 66 años. El sindicato de actores lo despidió con un mensaje de reconocimiento y afecto.

Murió el actor Jorge Lorenzo, conocido por sus papeles en "El marginal", "ATAV 2" y "Casi Ángeles".

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor Jorge Lorenzo falleció este miércoles 12 de noviembre a los 66 años, según se confirmó en las últimas horas. Lorenzo es reconocido por su amplia trayectoria en el cine, la televisión y el teatro argentino.

En los últimos años, el actor se destacó por sus participaciones en exitosas producciones televisivas como “El marginal”, “En el barro” y “ATAV 2" (Argentina, tierra de amor y venganza), donde consolidó su popularidad ante una nueva generación de espectadores.

Gerardo Romano junto a Jorge Lorenzo, en "El Marginal"
Gerardo Romano junto a Jorge Lorenzo, en "El Marginal".

A lo largo de su carrera, el actor formó parte de numerosas ficciones en la pantalla chica, entre ellas “Casi Ángeles”, “Son amores”, “Costumbres argentinas”, “Soy Gitano”, “099 Central”, “Alma Pirata” y “Rincón de Luz”, entre muchas otras producciones que lo convirtieron en un rostro habitual de la televisión argentina.

Uno de sus papeles más recordados fue el de “Capece”, el guardiacárcel de “El marginal” que se transformó en la mano derecha del director del Penal de San Onofre, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano.

Trayectoria en cine y teatro

En cine, Lorenzo participó en películas como “La larga noche de Francisco Sanctis”, “Hermanas” y “La Rosales”. Su recorrido teatral también fue extenso y diverso, alternando entre el circuito independiente y el comercial. En las tablas, integró elencos de obras emblemáticas como “Potestad”, “Rojos Globos Rojos”, “La tempestad”, “La lección de anatomía” y “El diluvio que viene”.

El sindicato de actores despidió a Jorge Lorenzo con un mensaje afectuoso, destacando su compromiso y participación activa en las movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos de los trabajadores del sector.

