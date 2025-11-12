Mauro Icardi estaría muy complicado con la Justicia: la estrategia de Wanda Nara

Según revelaron en El Diario de Mariana, la empresaria realizó un cambio en su equipo legal, desplazando a Nicolás Payarola e incorporando al abogado penalista Diego Palombo, quien fue recomendado por el entorno de su actual pareja, Martín Migueles.
El periodista Guido Záffora dio la primicia en el programa de Mariana Fabbiani y explicó: “Primicia total. Finalmente, una semana después de que lo negaran, se confirma que Payarola queda a un lado de la defensa de Wanda Nara. Entra un nuevo jugador: el doctor Diego Palombo”.
La maniobra judicial se concretó de inmediato. Palombo presentó un escrito solicitando que Icardi no pueda salir del país mientras mantenga deudas con la Justicia. “Pide que no lo dejen salir del país mientras esté con las nenas, hasta que pague 152.510 dólares de la cuota alimentaria que debe”, señaló Záffora en el ciclo. La presentación sorprendió a la defensa del delantero, que hasta ahora se mostraba en regla con los acuerdos judiciales y mantenía un perfil bajo.
Qué podría pasar
Pese al revuelo mediático, los especialistas del programa afirmaron que el pedido de Wanda no prosperará. “Le van a negar esto a Wanda Nara. Ya lo sabemos. Porque el juez Hagopián le prometió a Icardi que podría salir del país, siempre que mantuviera al día los pagos psicológicos y educativos de sus hijas”, aclararon. De hecho, trascendió que el futbolista planea viajar el lunes, por lo que el trámite judicial no impediría su salida.
En paralelo, el panel sostuvo que la conductora sospecha de un trato preferencial del juez hacia su exmarido. “Wanda cree que el juez juega a favor de Mauro, por eso lo quieren recusar todo el tiempo”, afirmaron en el programa, dando cuenta del nivel de desconfianza que domina el vínculo entre las partes.
Mientras tanto, Nara compartió un video significativo en redes sociales tras el reencuentro de Icardi con sus hijas. En las imágenes, se la ve en su casa disfrutando de un capítulo de MasterChef Celebrity junto a Martín Migueles, con quien vive una relación cada vez más consolidada, y acompañada por sus hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López. Sobre la publicación, Wanda escribió: “Mi plan favorito”, junto a un corazón rojo, y se la ve recostada en el sillón mientras su pareja la abraza.