Se conocieron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

La actriz que interpretaría a la modelo fallecida en la producción que busca retratar su vida, lucha y legado, sería Sandy Campal.

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

A poco más de dos años de su fallecimiento, la historia de Silvina Luna volverá a cobrar vida en la pantalla chica. Según reveló Fede Flowers, ya se encuentran en marcha las grabaciones de una serie biográfica sobre la modelo y actriz rosarina.

En sus redes sociales, Flowers publicó las primeras imágenes del rodaje, asegurando que el proyecto estaría financiado por la familia de Silvina junto a una productora local, y que su estreno estaría previsto para mediados de 2026.

Quién será la actriz que interpretaría a Silvina Luna Aunque por el momento no hay anuncios oficiales, el periodista adelantó que la actriz elegida para interpretarla sería Sandy Campal, una figura multifacética del mundo de la moda, el diseño y el espectáculo. Según su versión, la joven tuvo que oscurecer su cabello para el papel, con el objetivo de lograr una caracterización más fiel a la imagen de Silvina Luna.

PRIMICIA: primeras imágenes del rodaje de la serie de Silvina Luna. Las grabaciones arrancaron en Agosto, una de las actrices que hará de la modelo se llama Sandy Campal, le oscurecieron el pelo para el papel, es ex de Cristian U y ex Miss Universo CABA 2025.

La producción…

La producción… pic.twitter.com/HPXZ9KjM0X — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 6, 2025 De acuerdo con lo informado, Campal sería la actriz encargada de ponerse en la piel de la ex Gran Hermano. A los 33 años, la modelo y diseñadora combina distintas facetas: trabaja como community manager, es modelo, actriz y, además, sigue formándose en el ámbito académico, ya que está a punto de terminar la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.

De confirmarse, la ficción retrataría las distintas etapas de la vida de Silvina Luna, desde su infancia en Rosario hasta su llegada a Buenos Aires, su explosión mediática tras Gran Hermano 2, su carrera como actriz y modelo, y los difíciles años posteriores a la intervención estética que marcó su salud.