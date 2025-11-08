8 de noviembre de 2025 - 09:54

Se conocieron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

La actriz que interpretaría a la modelo fallecida en la producción que busca retratar su vida, lucha y legado, sería Sandy Campal.

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

Por Agustín Zamora

A poco más de dos años de su fallecimiento, la historia de Silvina Luna volverá a cobrar vida en la pantalla chica. Según reveló Fede Flowers, ya se encuentran en marcha las grabaciones de una serie biográfica sobre la modelo y actriz rosarina.

En sus redes sociales, Flowers publicó las primeras imágenes del rodaje, asegurando que el proyecto estaría financiado por la familia de Silvina junto a una productora local, y que su estreno estaría previsto para mediados de 2026.

Quién será la actriz que interpretaría a Silvina Luna

Aunque por el momento no hay anuncios oficiales, el periodista adelantó que la actriz elegida para interpretarla sería Sandy Campal, una figura multifacética del mundo de la moda, el diseño y el espectáculo. Según su versión, la joven tuvo que oscurecer su cabello para el papel, con el objetivo de lograr una caracterización más fiel a la imagen de Silvina Luna.

Embed

De acuerdo con lo informado, Campal sería la actriz encargada de ponerse en la piel de la ex Gran Hermano. A los 33 años, la modelo y diseñadora combina distintas facetas: trabaja como community manager, es modelo, actriz y, además, sigue formándose en el ámbito académico, ya que está a punto de terminar la Licenciatura en Diseño de Indumentaria.

De confirmarse, la ficción retrataría las distintas etapas de la vida de Silvina Luna, desde su infancia en Rosario hasta su llegada a Buenos Aires, su explosión mediática tras Gran Hermano 2, su carrera como actriz y modelo, y los difíciles años posteriores a la intervención estética que marcó su salud.

Sandy Campal
Sandy Campal sería la modelo encargada de encarnar a Silvina Luna en la serie sobre su vida.

Sandy Campal sería la modelo encargada de encarnar a Silvina Luna en la serie sobre su vida.

Embed

Cabe recordar que de concretarse esta producción, se le estaría cumpliendo un sueño a Luna, que manifestó varias veces la idea de hacer una serie sobre su vida como forma de ayudar a otras mujeres. En su libro Simple y consciente, publicado poco antes de su muerte, escribió: “Esa intervención estética fue el peor error de mi vida”.

