Irreconocible: filtraron las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán en su biopic

Las primeras imágenes del docuemtnal sobre la vida de Moria Casán ya fueron publicadas. La producción estará protagonizada por la hija de La One, Sofía Gala. El estreno será a través de Netflix. La propuesta reúne a un elenco de alto perfil que suma a Griselda Siciliani y Cecilia Roth para interpretar otras etapas de la figura central.

La producción de la vida de Moria Casán Marco Antonio Caponi encarna a Mario Castiglione, Micaela Riera a Susana Giménez, Hernán Jiménez a Jorge Porcel y Sebastián Rosso a Alberto Olmedo.

image Sofía Gala interpretará a su propia madre. La dirección y el guion pertenecen a Javier Van de Couter dentro del sello About Entertainment, liderado por Armando Bo. La circulación inicial de fotografías aceleró la expectativa pública y aportó un enfoque que conecta memoria, espectáculo y una iconografía mediática muy ligada a la historia nacional.

Las palabras de Moria Casán La voz de Moria funcionó como referencia inmediata al precisar que su hija interpretará dos momentos clave de su biografía. “Sofía va a hacer dos partes mías de mi vida muy importantes. ¿Qué puedo decir? Que está impresionante”, expresó en Puro Show. Luego confirmó que no asistió a las filmaciones para evitar interferencias estéticas y operativas: “No la vi ni asistí a ninguna filmación porque no quiero y tampoco se puede demasiado. Eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie”.

Embed ya están grabando la serie de moria casan y no pueden ser tan IGUALES pic.twitter.com/5eJfiCK7Qq — juandi (@poxelse) October 28, 2025 Subrayó que el proceso debía conservar autonomía creadora. Más tarde recordó que Sofía experimentó dudas antes de aceptar el papel, aunque finalmente asumió el desafío. “Mamá, te amo, creo que estaba en tu panza y ahí empecé a actuar y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida”, le dijo, según relató. Esa reflexión delineó una concepción de herencia artística que entrelaza genealogía y escenario: “Me enteré que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria en El Nueve, así que todo pasó en un escenario”.