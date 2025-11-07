7 de noviembre de 2025 - 23:10

Irreconocible: filtraron las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán en su biopic

La serie se estrenará en Netflix. El elenco de la producción lo integran figuras como Cecilia Roth y Griselda Siciliani.

Sofía Gala y Moria Casán
Por Redacción Espectáculos

La producción de la vida de Moria Casán

Marco Antonio Caponi encarna a Mario Castiglione, Micaela Riera a Susana Giménez, Hernán Jiménez a Jorge Porcel y Sebastián Rosso a Alberto Olmedo.

image
Sof&iacute;a Gala interpretar&aacute; a su propia madre.

Sofía Gala interpretará a su propia madre.

La dirección y el guion pertenecen a Javier Van de Couter dentro del sello About Entertainment, liderado por Armando Bo. La circulación inicial de fotografías aceleró la expectativa pública y aportó un enfoque que conecta memoria, espectáculo y una iconografía mediática muy ligada a la historia nacional.

Las palabras de Moria Casán

La voz de Moria funcionó como referencia inmediata al precisar que su hija interpretará dos momentos clave de su biografía. “Sofía va a hacer dos partes mías de mi vida muy importantes. ¿Qué puedo decir? Que está impresionante”, expresó en Puro Show. Luego confirmó que no asistió a las filmaciones para evitar interferencias estéticas y operativas: “No la vi ni asistí a ninguna filmación porque no quiero y tampoco se puede demasiado. Eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie”.

Subrayó que el proceso debía conservar autonomía creadora. Más tarde recordó que Sofía experimentó dudas antes de aceptar el papel, aunque finalmente asumió el desafío. “Mamá, te amo, creo que estaba en tu panza y ahí empecé a actuar y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida”, le dijo, según relató. Esa reflexión delineó una concepción de herencia artística que entrelaza genealogía y escenario: “Me enteré que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria en El Nueve, así que todo pasó en un escenario”.

Las primeras imágenes exhiben esa continuidad interpretativa y evidencian la intención de construir un retrato que se aleja del registro documental para instalar una revisión estética. El cruce entre ficción y memoria plantea un territorio complejo: la hija reconstruye a la madre frente a una audiencia que reconoce cada matiz del personaje. El proyecto convoca discusiones sobre representación, mitología popular y transmisión entre generaciones.

