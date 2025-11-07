Julieta Prandi habló sobre el rechazo a la prisión domiciliaria para Claudio Contardi: "Un calvario"

El rechazo a la prisión domiciliaria de Claudio Contardi reactivó la discusión pública sobre el alcance de las medidas alternativas al encierro en causas de abuso sexual agravado. La negativa judicial se apoya en la gravedad de los hechos denunciados por Julieta Prandi, la condena vigente y las señales de riesgo procesal.
La resolución detalla que no han variado las condiciones que justifican el encierro, enfatizando que el domicilio ofrecido para cumplir la medida coincide con el lugar donde se perpetraron los abusos, lo que desaconseja otorgar la modalidad solicitada. La pena en expectativa, junto con el peligro de fuga señalado por el tribunal, sostienen la continuidad de la prisión preventiva efectiva.
JULIETA PRANDI: "Contardi no merece la prisión domiciliaria"
El contexto es resultado de hechos ocurridos entre 2015 y 2018, denunciados formalmente en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar. Según el expediente, tras instalarse en un country de Escobar, Contardi sometió a Prandi a un control progresivo: la aisló de su círculo afectivo, le impidió manejar, la obligó a cambiar de número de teléfono y ejerció violencia verbal y física.
Las actuaciones refieren a amenazas y manipulación psicológica. La sentencia estableció abuso sexual con acceso carnal agravado, señalando daño grave en la salud mental de la víctima. La condena dictada el 13 de agosto de 2025 coronó un proceso que, según Prandi, implicó “un calvario de una década”.
En A la tarde, Prandi sostuvo su oposición total a cualquier alternativa de encierro: “No la merece”. Explicó que la culpabilidad probada elimina la justificación de un beneficio excepcional reservado a situaciones precisas. Señaló que los argumentos presentados por la defensa fueron neutralizados por estudios ambientales y psicológicos, los cuales indican que la mujer recibió el alta y se encuentra en condiciones de continuar con su vida y la crianza en la vivienda original de Escobar. La modelo remarcó que dicha casa fue escenario de los abusos denunciados.
Prandi cuestionó también la versión de que Contardi carezca de riesgo de fuga, afirmando que los jueces sí reconocen ese peligro. Ante la pregunta sobre un eventual intento de eludir el proceso, sostuvo que no puede afirmar su intención, pero insistió en que la prisión domiciliaria no corresponde.
“Uno tiene que ser también inocente, tener de donde agarrarte para demostrar que merecés estar en tu casa leyendo un libro”. Al referirse a la intención mencionada por la defensa de que trabaje con servicios gamer, afirmó: “Ni idea de lo que quiere hacer. De momento, se tiene que ocupar del acuerdo, tiene que pagar la cuota alimentaria que está de vuelta en falta”.