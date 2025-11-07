Julieta Prandi habló sobre el rechazo a la prisión domiciliaria para Claudio Contardi: "Un calvario"

El rechazo a la prisión domiciliaria de Claudio Contardi reactivó la discusión pública sobre el alcance de las medidas alternativas al encierro en causas de abuso sexual agravado. La negativa judicial se apoya en la gravedad de los hechos denunciados por Julieta Prandi, la condena vigente y las señales de riesgo procesal.

Emanuel Ortega El rechazo a la prisión domiciliaria La resolución detalla que no han variado las condiciones que justifican el encierro, enfatizando que el domicilio ofrecido para cumplir la medida coincide con el lugar donde se perpetraron los abusos, lo que desaconseja otorgar la modalidad solicitada. La pena en expectativa, junto con el peligro de fuga señalado por el tribunal, sostienen la continuidad de la prisión preventiva efectiva.

Embed JULIETA PRANDI: "Contardi no merece la prisión domiciliaria"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/1f4ycqDOqg — América TV (@AmericaTV) November 7, 2025 El contexto es resultado de hechos ocurridos entre 2015 y 2018, denunciados formalmente en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar. Según el expediente, tras instalarse en un country de Escobar, Contardi sometió a Prandi a un control progresivo: la aisló de su círculo afectivo, le impidió manejar, la obligó a cambiar de número de teléfono y ejerció violencia verbal y física.

Las actuaciones refieren a amenazas y manipulación psicológica. La sentencia estableció abuso sexual con acceso carnal agravado, señalando daño grave en la salud mental de la víctima. La condena dictada el 13 de agosto de 2025 coronó un proceso que, según Prandi, implicó “un calvario de una década”.

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir" Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir". Las palabras de Julieta Prandi En A la tarde, Prandi sostuvo su oposición total a cualquier alternativa de encierro: “No la merece”. Explicó que la culpabilidad probada elimina la justificación de un beneficio excepcional reservado a situaciones precisas. Señaló que los argumentos presentados por la defensa fueron neutralizados por estudios ambientales y psicológicos, los cuales indican que la mujer recibió el alta y se encuentra en condiciones de continuar con su vida y la crianza en la vivienda original de Escobar. La modelo remarcó que dicha casa fue escenario de los abusos denunciados.