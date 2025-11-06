6 de noviembre de 2025 - 13:40

Nuevo cambio en la serie de Harry Potter de HBO desata enojo y confusión entre los fans

La productora a cargo del proyecto, HBO, salió a aclarar los nuevos rumores sobre la saga del mago más famoso del mundo. Involucraba al británico Tom Turner.

Se suma un nuevo rumor a la serie de Harry Potter con HBO.

Se suma un nuevo rumor a la serie de Harry Potter con HBO.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter sumó una nueva polémica, otra más antes incluso de llegar a la pantalla. En medio de una ola de rumores en redes sociales, muchos fanáticos se mostraron preocupados por las modificaciones que la producción aplica: cambiarle el género a Lord Voldemort, el origen étnico a Severus Snape y ahora un narrador omnisciente.

Leé además

HBO Max presenta una miniserie de asesinatos y misterio.

La miniserie de asesinatos y secretos con solo 6 capítulos que llega a HBO Max

Por Redacción Espectáculos
HBO Max anunció la nueva fecha de estreno del segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry

Cuándo se estrena el segundo capítulo de "It: Bienvenidos a Derry": HBO Max adelanta la fecha

Por Redacción Espectáculos

La posibilidad de que la serie incorporara una voz externa se debía a buscar fidelidad en los libros, que cuenta con una, y separarse aún más de la saga de Daniell Radcliff ya que no cuenta con esta característica, algo que habría cambiado por completo el tono del relato. El rumor afirmaba que el actor británico Tom Turner había sido elegido como narrador de la serie.

Uno de tantos rumores sobre Harry Potter

Sin embargo, esa teoría llegó a su fin: HBO salió a aclararlo en X, ex Twitter, y confirmó que la serie no tendrá narrador, desmintiendo las versiones que circulaban en foros y medios británicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DEADLINE/status/1986345012205080629&partner=&hide_thread=false

La producción del reboot está bajo enorme presión, ya que promete una adaptación más fiel a los libros y con una estética renovada. En ese contexto, cualquier mínimo detalle se convierte en un tema de debate.

Con Francesca Gardiner (Succession) como showrunner y Mark Mylod en la dirección, entre los actores confirmados destacan Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Los secundarios son Janet McTeer como McGonagall, John Lithgow como Dumbledore y Nick Frost como Hagrid.

Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley
Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley

Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley

Aunque todavía hay muchas incógnitas sobre el elenco completo, el tono y las tramas adicionales, HBO insiste en que el objetivo es brindar una visión fresca pero respetuosa de la saga que marcó a generaciones.

LAS MAS LEIDAS