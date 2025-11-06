Nuevo cambio en la serie de Harry Potter de HBO desata enojo y confusión entre los fans

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter sumó una nueva polémica, otra más antes incluso de llegar a la pantalla. En medio de una ola de rumores en redes sociales, muchos fanáticos se mostraron preocupados por las modificaciones que la producción aplica: cambiarle el género a Lord Voldemort, el origen étnico a Severus Snape y ahora un narrador omnisciente.
La posibilidad de que la serie incorporara una voz externa se debía a buscar fidelidad en los libros, que cuenta con una, y separarse aún más de la saga de Daniell Radcliff ya que no cuenta con esta característica, algo que habría cambiado por completo el tono del relato. El rumor afirmaba que el actor británico Tom Turner había sido elegido como narrador de la serie.
La producción del reboot está bajo enorme presión, ya que promete una adaptación más fiel a los libros y con una estética renovada. En ese contexto, cualquier mínimo detalle se convierte en un tema de debate.
Con Francesca Gardiner (Succession) como showrunner y Mark Mylod en la dirección, entre los actores confirmados destacan Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Los secundarios son Janet McTeer como McGonagall, John Lithgow como Dumbledore y Nick Frost como Hagrid.
Aunque todavía hay muchas incógnitas sobre el elenco completo, el tono y las tramas adicionales, HBO insiste en que el objetivo es brindar una visión fresca pero respetuosa de la saga que marcó a generaciones.