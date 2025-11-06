Nuevo cambio en la serie de Harry Potter de HBO desata enojo y confusión entre los fans

La productora a cargo del proyecto, HBO, salió a aclarar los nuevos rumores sobre la saga del mago más famoso del mundo. Involucraba al británico Tom Turner.

Se suma un nuevo rumor a la serie de Harry Potter con HBO.

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter sumó una nueva polémica, otra más antes incluso de llegar a la pantalla. En medio de una ola de rumores en redes sociales, muchos fanáticos se mostraron preocupados por las modificaciones que la producción aplica: cambiarle el género a Lord Voldemort, el origen étnico a Severus Snape y ahora un narrador omnisciente.

La posibilidad de que la serie incorporara una voz externa se debía a buscar fidelidad en los libros, que cuenta con una, y separarse aún más de la saga de Daniell Radcliff ya que no cuenta con esta característica, algo que habría cambiado por completo el tono del relato. El rumor afirmaba que el actor británico Tom Turner había sido elegido como narrador de la serie.

Uno de tantos rumores sobre Harry Potter Sin embargo, esa teoría llegó a su fin: HBO salió a aclararlo en X, ex Twitter, y confirmó que la serie no tendrá narrador, desmintiendo las versiones que circulaban en foros y medios británicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DEADLINE/status/1986345012205080629&partner=&hide_thread=false No, HBO's 'Harry Potter' Series Will Not Have A Narrator https://t.co/Kek8hClxhx — Deadline (@DEADLINE) November 6, 2025 La producción del reboot está bajo enorme presión, ya que promete una adaptación más fiel a los libros y con una estética renovada. En ese contexto, cualquier mínimo detalle se convierte en un tema de debate.

Qué se sabe del proyecto Actualmente, la serie se encuentra en pleno rodaje y su estreno está previsto para 2027. La producción apunta a mantener un ritmo constante para evitar problemas como el envejecimiento prematuro del elenco joven.