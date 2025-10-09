Harry Potter, la serie: filtran fotos del nuevo Albus Dumbledore y especulan con importantes cambios

Aparecieron en redes sociales fotos filtradas del rodaje de la nueva serie de Harry Potter , producida por HBO Max . Los fans pudieron echar el primer vistazo de John Lithgow como Albus Dumbledore . Por las imágenes y el lugar donde fueron tomadas, usuarios especulan que habrá cambios en la trama , en comparación a la saga cinematográfica.

Las fotos fueron registradas en la costa de Cornwall (Reino Unido) y muestran al actor estadounidense en plena filmación , con una larga barba blanca y túnicas azules que ondean con el viento del Atlántico.

Aunque las fotos fueron tomadas a distancia, los fans no tardaron en analizar cada detalle. Según informó Metro UK, Lithgow fue visto repasando su guion con frases escritas en grandes carteles, donde se leían inscripciones en latín como “Nurus cadat via pateat” y “Natura nihil omnia patefie posse Natura constituit”.

Rápidamente, los usuarios tradujeron libremente esas expresiones como conjuros: “Deja que el muro caiga y el camino se aclare”, lo que desató teorías sobre una escena inédita que no aparece en los libros originales.

De acuerdo con las especulaciones, la secuencia podría mostrar a Dumbledore “separando el mar” para facilitar la llegada de Hagrid a la cabaña sobre la roca , donde los Dursley intentan esconder a Harry de las insistentes cartas de Hogwarts.

Si se confirma, sería una reinterpretación visual de la escena de “La piedra filosofal” que da inicio a la historia del joven mago.

Albus y Nicolas Flamel

Otras fotos fueron reveladas pero esta vez el director de Hogwarts no está solo sino que lo acompañan Nicolas Flamel y Perenelle, su esposa. El mago francés es un aclamado alquimista conocido como el único fabricante y poseedor de la Piedra Filosofal, una sustancia legendaria con poderes extraordinarios, y el centro de la trama en la primera temporada.

Esta secuencia no está en las películas centrales pero el personaje si se menciona en la primera entrega. Además, aparece en los libros y en “Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore”.

John Lithgow, actor de trayectoria

Con una trayectoria que supera las cinco décadas, Lithgow tiene 79 años y es reconocido por su versatilidad en teatro, cine y televisión. Ganador de múltiples Premios Emmy y nominado al Oscar, el actor interpretó desde villanos en Dexter hasta personajes entrañables en The Crown.

Su incorporación al universo de Harry Potter marca uno de los desafíos más esperados de su carrera y los fans ya lo recibieron con cariño, primero por su parecido al personaje y, segundo, por la impronta que, en las primeras imágenes, parece aportarle.