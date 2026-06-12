12 de junio de 2026 - 11:03

Disney+ estrenó el tráiler de una de sus series más premiadas y confirmó la fecha de su esperado final

Mientras los fanáticos esperan el desenlace, la franquicia sumó recientemente un capítulo especial que amplía el universo de la historia.

Llega la temporada final de una esperada serie de Disney.

Llega la temporada final de una esperada serie de Disney.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Disney+ presentó el primer avance de una de las series más aclamadas de los últimos años y confirmó la fecha de estreno de su despedida definitiva. Los nuevos episodios estarán disponibles en los próximos días, cuando se lanzará la temporada completa con ocho capítulos.

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“The Bear”, la multipremiada serie protagonizada por Jeremy Allen White, que llegará a su quinta y última entrega para cerrar la historia del restaurante que conquistó a la crítica y al público.

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La trama continuará justo después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott) descubren que Carmy decidió abandonar la cocina profesional y dejar el negocio en sus manos.

Sin respaldo económico, con la posibilidad de vender el restaurante y una fuerte tormenta amenazando la ciudad, el equipo deberá trabajar unido para ofrecer un último servicio con el sueño de conseguir una estrella Michelin.

Embed - El Oso | Tráiler Subtítulado | Disney+

La producción también cuenta con las actuaciones de Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, además de las participaciones especiales de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis.

El episodio especial que funciona como precuela

Mientras los fanáticos esperan el desenlace, la franquicia sumó recientemente un capítulo especial que amplía el universo de la historia. Se trata de "Gary", un episodio de una hora protagonizado por Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes vuelven a interpretar a Mikey y Richie.

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La historia sigue a ambos personajes durante un viaje laboral a Gary, Indiana, donde enfrentan situaciones inesperadas y conocen a particulares habitantes del lugar, en una aventura que combina humor y momentos emotivos mientras fortalece el vínculo entre los protagonistas.

El episodio fue dirigido por Christopher Storer, creador de la serie, y ya puede verse en Disney+.

Fecha de estreno de la última temporada de The Bear

“The Bear” estará disponible en Disney+ desde el jueves 25 de junio con todos sus capítulos.

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