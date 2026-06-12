Disney+ estrenó el tráiler de una de sus series más premiadas y confirmó la fecha de su esperado final

Disney+ presentó el primer avance de una de las series más aclamadas de los últimos años y confirmó la fecha de estreno de su despedida definitiva. Los nuevos episodios estarán disponibles en los próximos días, cuando se lanzará la temporada completa con ocho capítulos.

Llegó al streaming la nueva película de Guillermo Francella: un misterio con los clásicos toques de comedia

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: estos son los canales y las plataformas en Argentina

“The Bear”, la multipremiada serie protagonizada por Jeremy Allen White, que llegará a su quinta y última entrega para cerrar la historia del restaurante que conquistó a la crítica y al público.

La trama continuará justo después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott) descubren que Carmy decidió abandonar la cocina profesional y dejar el negocio en sus manos.

Sin respaldo económico, con la posibilidad de vender el restaurante y una fuerte tormenta amenazando la ciudad, el equipo deberá trabajar unido para ofrecer un último servicio con el sueño de conseguir una estrella Michelin.

La producción también cuenta con las actuaciones de Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson , además de las participaciones especiales de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis.

Embed - El Oso | Tráiler Subtítulado | Disney+

El episodio especial que funciona como precuela

Mientras los fanáticos esperan el desenlace, la franquicia sumó recientemente un capítulo especial que amplía el universo de la historia. Se trata de "Gary", un episodio de una hora protagonizado por Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes vuelven a interpretar a Mikey y Richie.

"The Bear" estrena su temporada final en Disney+ "The Bear" estrena su temporada final en Disney+ gentileza

La historia sigue a ambos personajes durante un viaje laboral a Gary, Indiana, donde enfrentan situaciones inesperadas y conocen a particulares habitantes del lugar, en una aventura que combina humor y momentos emotivos mientras fortalece el vínculo entre los protagonistas.

El episodio fue dirigido por Christopher Storer, creador de la serie, y ya puede verse en Disney+.

Fecha de estreno de la última temporada de The Bear

“The Bear” estará disponible en Disney+ desde el jueves 25 de junio con todos sus capítulos.