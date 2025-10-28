28 de octubre de 2025 - 10:24

Cuándo se estrena el segundo capítulo de "It: Bienvenidos a Derry": HBO Max adelanta la fecha

Estaba programado que se estrenara un capítulo todos los domingos; sin embargo, la segunda entrega llegará esta misma semana.

HBO Max anunció la nueva fecha de estreno del segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry

HBO Max anunció la nueva fecha de estreno del segundo episodio de "It: Bienvenidos a Derry"

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Ambientada en los años 60, la serie creada por Jason Fuchs y Brad Kane regresa a la aterradora localidad de Derry durante un nuevo ciclo de actividad de la entidad sobrenatural que habita bajo sus calles. Pennywise, interpretado nuevamente por Bill Skarsgård, vuelve a acechar a la población como lo hizo en “It” e “It: Capítulo 2”.

El reparto principal está integrado por Joshua Odjick, Mikkal Karim Fidler, Jack Molloy Legault, Amanda Christine, Jovan Adepo, Clara Stack, Chad Rook, Miles Ekhardt, Lochlan Miller, Grant Nickalls, James Remar, Madeleine Stowe, Taylour Paige, Tyner Rushing, Peter Outerbridge, Chris Chalk y Kimberly Guerrero.

Embed - IT: Bienvenidos a Derry | Teaser Oficial en Español | HBO Max

La producción, que cuenta con ocho episodios, introduce personajes inéditos y eventos anteriores a los enfrentamientos vistos en las películas, expande el universo de "It" con relatos que revelan cómo Derry ha sufrido, por generaciones, fenómenos paranormales y misteriosas desapariciones.

El proyecto suma a productores y guionistas involucrados en las últimas versiones cinematográficas, además de contar con la colaboración creativa de Stephen King, lo que garantiza coherencia con el material original y una visión fiel al espíritu de la obra.

¿Cuándo se estrena el episodio 2 de "It: Bienvenidos a Derry" en HBO Max?

HBO Max informó que el capítulo 2 adelantará su emisión y, en lugar del domingo 2 de noviembre, llegará a la plataforma el viernes 31 de octubre. El motivo: la temática de terror encaja perfectamente con la celebración de Halloween, una de las fechas más fuertes del género.

El episodio se lanzará de forma simultánea a su emisión por el canal lineal de HBO.

HBO Max confirmó la nueva fecha del segundo episodio de "It: Bienvenidos a Derry"
HBO Max confirmó la nueva fecha del segundo episodio de

HBO Max confirmó la nueva fecha del segundo episodio de "It: Bienvenidos a Derry"

