Crece el escándalo: el cruce entre Cinthia Fernández y María Callejón terminó con peleas fuera del aire

El clima en la televisión volvió a escalar con un nuevo escándalo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón durante una emisión de La Mañana con Moria. La discusión se produjo en ausencia de Moria Casán y tuvo lugar mientras el programa abordaba un tema judicial delicado, lo que derivó en un cruce que rápidamente se desbordó.

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El conflicto comenzó durante una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Fernández , en medio de una conversación sobre la causa judicial que mantiene con su expareja, Daniela Vera Fontana. Aunque existe una cautelar que limita las declaraciones públicas sobre el caso, el intercambio avanzó con tensión creciente .

En ese contexto, Fernández insistió en que Castillo mostrara documentación para respaldar su postura. A medida que avanzaba la charla, los cruces con Callejón se intensificaron hasta que los gritos dominaron el estudio. La situación obligó a Federico Seeber, quien conducía el ciclo en reemplazo, a interrumpir la transmisión y enviar el programa a una pausa.

Lejos de calmarse, la tensión continuó durante el corte. Más tarde, en Intrusos, el periodista Adrián Pallares difundió un audio en el que Fernández relató lo ocurrido detrás de escena.

“ Yo no, ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente . Ella sí, ella sí me quiso pegar”, expresó la panelista, visiblemente alterada. Además, explicó que decidió grabar la situación porque consideró que el conflicto había superado un límite.

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El origen del enfrentamiento

Según el testimonio de Fernández, el problema entre ambas no comenzó ese día. La panelista vinculó el origen del conflicto a una discusión previa durante otra entrevista, donde cuestionó comentarios de Callejón en relación con un caso judicial.

“La situación de Fernanda es la siguiente: el jueves pasado, cuando tuvimos la entrevista con Amalia, y yo estaba defendiendo los papeles de la causa de Andrea del Boca… le estaba leyendo una sentencia… lo que estás diciendo tiene mucha ignorancia”, relató. Esa intervención habría generado una reacción inmediata de su compañera.

Fernández también aseguró que, en otro episodio, Callejón la increpó en camarines y lanzó amenazas vinculadas a su entorno familiar: “amenazando que iba a hablar de mis hijas en público”.

Cinthia Fernández vs. Moria Casán

La reacción de Cinthia Fernández

En el mismo audio, la panelista reconoció su propia reacción durante el conflicto. “Equivoqué el momento de reacción, porque la verdad que estaba… yo tenía mucha bronca”, afirmó. También explicó que la situación la afectó especialmente por involucrar aspectos personales sensibles.

“Es la primera vez que se puede esclarecer toda la situación familiar que vivimos… y nada, equivoqué mi reacción porque ya estoy harta”, agregó, al tiempo que calificó la actitud de su compañera como inapropiada.

Un conflicto que sigue escalando

El nuevo cruce entre Callejón y Fernández suma otro capítulo a una relación marcada por tensiones recurrentes. La mezcla de temas judiciales, diferencias personales y exposición mediática volvió a evidenciar los límites difusos que enfrenta la televisión en vivo.