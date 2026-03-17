17 de marzo de 2026 - 20:25

Crece el escándalo: el cruce entre Cinthia Fernández y María Callejón terminó con peleas fuera del aire

El conflicto se dio durante una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, en medio de una charla sobre la causa judicial con su ex pareja.

Cinthia Fernández.jpg
Por Redacción Espectáculos

El clima en la televisión volvió a escalar con un nuevo escándalo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón durante una emisión de La Mañana con Moria. La discusión se produjo en ausencia de Moria Casán y tuvo lugar mientras el programa abordaba un tema judicial delicado, lo que derivó en un cruce que rápidamente se desbordó.

Leé además

La China Suarez protagonizó un tenso momento durante su entrevista en vivo. 

Cinthia Fernández incomodó a la China Suarez con una fuerte pregunta y generó tensión en vivo

Por Redacción Espectáculos
cinthia fernandez vs. moria casan: la modelo aseguro que no va a dejarse pisotear y estallo la polemica

Cinthia Fernández vs. Moria Casán: la modelo aseguró que no va a "dejarse pisotear" y estalló la polémica

Por Redacción Espectáculos
Programa / Moria Casán
Programa

Programa "La mañana con Moria", el nuevo programa de Moria Casán.

Un debate que se salió de control en vivo

El conflicto comenzó durante una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Fernández, en medio de una conversación sobre la causa judicial que mantiene con su expareja, Daniela Vera Fontana. Aunque existe una cautelar que limita las declaraciones públicas sobre el caso, el intercambio avanzó con tensión creciente.

En ese contexto, Fernández insistió en que Castillo mostrara documentación para respaldar su postura. A medida que avanzaba la charla, los cruces con Callejón se intensificaron hasta que los gritos dominaron el estudio. La situación obligó a Federico Seeber, quien conducía el ciclo en reemplazo, a interrumpir la transmisión y enviar el programa a una pausa.

Lo que pasó fuera de cámara

Lejos de calmarse, la tensión continuó durante el corte. Más tarde, en Intrusos, el periodista Adrián Pallares difundió un audio en el que Fernández relató lo ocurrido detrás de escena.

Yo no, ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente. Ella sí, ella sí me quiso pegar”, expresó la panelista, visiblemente alterada. Además, explicó que decidió grabar la situación porque consideró que el conflicto había superado un límite.

Embed

El origen del enfrentamiento

Según el testimonio de Fernández, el problema entre ambas no comenzó ese día. La panelista vinculó el origen del conflicto a una discusión previa durante otra entrevista, donde cuestionó comentarios de Callejón en relación con un caso judicial.

La situación de Fernanda es la siguiente: el jueves pasado, cuando tuvimos la entrevista con Amalia, y yo estaba defendiendo los papeles de la causa de Andrea del Boca… le estaba leyendo una sentencia… lo que estás diciendo tiene mucha ignorancia”, relató. Esa intervención habría generado una reacción inmediata de su compañera.

Fernández también aseguró que, en otro episodio, Callejón la increpó en camarines y lanzó amenazas vinculadas a su entorno familiar: “amenazando que iba a hablar de mis hijas en público”.

Cinthia Fernández vs. Moria Casán

La reacción de Cinthia Fernández

En el mismo audio, la panelista reconoció su propia reacción durante el conflicto. “Equivoqué el momento de reacción, porque la verdad que estaba… yo tenía mucha bronca”, afirmó. También explicó que la situación la afectó especialmente por involucrar aspectos personales sensibles.

“Es la primera vez que se puede esclarecer toda la situación familiar que vivimos… y nada, equivoqué mi reacción porque ya estoy harta”, agregó, al tiempo que calificó la actitud de su compañera como inapropiada.

Un conflicto que sigue escalando

El nuevo cruce entre Callejón y Fernández suma otro capítulo a una relación marcada por tensiones recurrentes. La mezcla de temas judiciales, diferencias personales y exposición mediática volvió a evidenciar los límites difusos que enfrenta la televisión en vivo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán y Elba Marcovecchio al tratarlas de mecheras junto a una polémica imagen generada con IA. 

Cinthia Fernández continúa con la guerra en redes: trató a Moria Casán y a Elba Marcovecchio de "mecheras"

Por Redacción Espectáculos
Las redes sociales explotaron con una escena de la serie de Netflix Los Bridgerton y plantean la posible inclusión de Manuel Belgrano en uno de los episodios ambientados en 1815.

Guiño nacional en Los Bridgerton: ¿un prócer argentino llegó a Netflix?

Luciana Martínez al momento de su detención

"No soy viuda negra": Luciana Martínez fue liberada tras ser acusada de drogar y robar a un turista

La actriz Reese Witherspoon junto al reconocido chef argentino Martín Rebaudino durante una celebración de cumpleaños en un restaurante.

Visita sorpresa: la presencia de la actriz Reese Witherspoon en un restaurante porteño se volvió viral