Cinthia Fernández incomodó a la China Suarez con una fuerte pregunta y generó tensión en vivo

La China Suárez participó del programa de Moria Casán y los dichos de la actriz volvieron a generar gran repercusión. A través de una videollamada, para el programa de El Trece, la China protagonizó un fuerte cruce con la panelista Cinthia Fernández .

Preocupación por mensajes de Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más" y "Soy una mierda"

Quemó a Maxi López y L-Gante: Wanda Nara sorprendió a todos en vivo con sus confesiones

Uno de los momentos que generó mayor repercusión fue cuando Cinthia le recordó a Eugenia situaciones pasadas y en particular recordó que más de una vez se la tildó de “rompehogares”.

La panelista lanzó una incomoda pregunta: " ¿A vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo? Como Carolina, Tobal, Wanda”.

La actriz no se quedó atrás y largó una fuerte respuesta: “Qué bueno que lo mencionas porque también te dijeron lo mismo a vos. Decían que no daban los números” haciendo referencia a las críticas que recibió Fernández al inicio de su relación con Roberto Castillo.

Ante esto, la modelo aclaró: “Sí, y yo salía a aclarar automáticamente. De hecho, mostré mensajes”.

LA CHINA SUAREZ TIRANDOLE EN CARA A CINTHIA FERNANDEZ QUE A ELLA TAMPOCO LE CERRABAN LAS FECHAS CON SU NUEVA PAREJA GRITO #Lachinaconmoria pic.twitter.com/D4Rmpefy6E

Sin embargo, la China aprovechó la ocasión y realizó una autocrítica sobre su accionar en el pasado: “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy bol... porque debería haberlo hecho”.

Incluso a sorpresa de muchos, la actriz mencionó el caso de Pampita y recordó un famoso tuit donde la modelo aclaraba que ya estaban separados y viviendo en casas distintas al momento del conflicto.

Qué dijo la actriz sobre Mauro Icardi

Otro de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando la China Suarez nombró a su pareja, Mauro Icardi. Además de cuestionar la postura de Wanda Nara, la actriz hizo una confesión sorpresiva al aseguró que muchas mujeres casadas le envían mensajes, fotos y videos al futbolista.

“¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro?” dijo la actriz. De todos modos, aclaró que no tiene intención de exponer a nadie, a pesar de ver el contenido que recibe Icardi: “A mí no me interesa, nunca me metería en eso, no voy a exponer a ninguna, así que que se queden tranquilas”.

China Suárez La China Suárez le dedicó un sentido posteo a Mauro Icardi. web

En este contexto, la China Suárez afirmó que este tipo de acciones le causa gracia ya que confía plenamente en Mauro. Sin embargo, dejó claro que si llegara a pasar alguna situación con la que no se siente cómoda dentro de la pareja, no tendría problema en dar un paso al costado.