Preocupación por mensajes de Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más" y "Soy una mierda"

El exluchador de “100% Lucha”, donde alcanzó la fama y logró miles de fanáticos, atraviesa un momento complicado con su vida personal. Seguidores buscaron contenerlo.

Vicente Viloni, exluchador de 100% Lucha.

Vicente Viloni, exluchador de "100% Lucha".

Mensajes cargados de angustia y desorientación por parte de un “ídolo” de muchos encendieron la alarma en redes sociales durante la madrugada de este domingo. Una serie de publicaciones realizadas por Vicente Viloni, referente histórico de lucha libre argentina, expusieron un delicado momento personal.

El exluchador de “100% Lucha” utilizó su cuenta de X para expresar un fuerte malestar emocional a través de varios mensajes que fueron aumentando en tono y preocupación con el paso de los minutos. “Soy todo lo que está mal”, escribió en una de sus primeras publicaciones.

Mensajes contra el alcohol

La secuencia de tuits evidenció un estado de tristeza profunda. “¿Cuando estás deprimido ves doble o es el puto alcohol?”, se preguntó el luchador, para luego disculparse por su estado: “Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto”.

La interacción con sus fanáticos, que intentaron contenerlo de inmediato, reflejó la gravedad de la situación. Ante el mensaje de una usuaria que le agradecía por ser una “inspiración” para hacer deporte y superar obstáculos, Viloni respondió tajante y con autodesprecio: “Soy una mierda”.

Vicente Viloni
Publicaciones de Vicente Viloni que alertaron a sus seguidores.

Publicaciones de Vicente Viloni que alertaron a sus seguidores.

El mensaje final que asustó a todos

La preocupación escaló cuando el ídolo popular, visiblemente afectado, lanzó un pedido desesperado a su comunidad: “Solo me quedan ustedes, no me dejen nunca”.

Sin embargo, el último mensaje de la serie fue el que más temor generó debido a los errores de tipeo y la contundencia de la frase: “PERDOM. NO PUEDOB MAS”.

Vicente Viloni
Publicaciones de Vicente Viloni que alertaron a sus seguidores.

Publicaciones de Vicente Viloni que alertaron a sus seguidores.

La comunidad de la lucha libre y miles de usuarios en redes sociales se movilizaron para intentar contactar a allegados y familiares de Viloni, solicitando asistencia urgente para el deportista.

Línea de Prevención del Suicidio – Ayuda a Personas en Crisis

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, podés llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo.

