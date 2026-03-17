Es hijo de un príncipe, creció entre protocolos reales y a los 20 años debutará en el automovilismo

Aymeric de Sajonia-Coburgo, tercer hijo del príncipe Laurent de Bélgica, se prepara para iniciar su carrera en el automovilismo.

El hijo del príncipe de Bélgica comienza su carrera en el automovilismo.

Aymeric de Sajonia-Coburgo, hijo del príncipe Laurent de Bélgica, se prepara para iniciar su carrera en el automovilismo a los 20 años. Nacido el 13 de diciembre de 2005, es el tercer hijo y segundo varón de Laurent y la princesa Claire.

El integrante de la realeza belga tiene un hermano gemelo, el príncipe Nicolas, que nació un minuto antes que él, pero él no comparte el amor por los motores. Aymeric ocupa el decimosexto lugar en la línea de sucesión al trono belga.

Realeza El hijo del príncipe de Bélgica comienza su carrera en el automovilismo. web Durante el invierno, Aymeric de Saxe-Coubourg realizó pruebas privadas al volante de un coche de la Fun Cup en los circuitos franceses de Mettet y Croix-en-Ternois. Ahora se ha unido a la Academia de Resistencia M3M para continuar su formación como piloto. Su programa de competición exacto aún se desconoce.

El 28 de junio, Aymeric, la princesa Louise y el príncipe Nicolas dieron la salida a las 24 Horas de Spa-Francorchamps. Su padre, el príncipe Laurent de Bélgica, había participado él mismo en las 24 Horas de Campeonato de Europa de Spa-Francorchamps en 1994, junto a los pilotos Eric Van de Poele y Pascal Witmeur.

Realeza El hijo del príncipe de Bélgica comienza su carrera en el automovilismo. web Sus padres lo apoyan en su amor por el automovilismo Días antes de su último cumpleaños, los padres de Aymeric estuvieron viendo su actuación con el volante en el circuito Jules Tacheny en Mettet, muy conocido por albergar torneos de automovilismo y motociclismo.

La experiencia fue para el joven píloto de lo más enriquecedora y así lo expresó en sus redes sociales: "¡Un día increíble conduciendo en la Fun Cup! Gracias por la invitación y por el excelente trabajo que realizan con los jóvenes conductores. Agradecido con @ugodewilde27_ y @paul_theysgens por su excepcional entrenamiento y orientación. Y un agradecimiento especial a @follow_wrt cuya experiencia y apoyo hicieron posible esta experiencia.