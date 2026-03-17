17 de marzo de 2026 - 12:44

Migue Granados contó cómo perdió 20 kilos y habló del uso del Ozempic: "Me lo recomendaron"

El conductor de OLGA habló en redes sociales sobre su proceso de bajar de peso y también hizo referencia al uso de medicamentos.

Migue Granados habló sobre el uso del Ozempic y su pérdida de peso.&nbsp;

Migue Granados habló sobre el uso del Ozempic y su pérdida de peso. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Todo surgió a partir de una dinámica de preguntas en Instagram, donde el humorista fue consultado directamente sobre cómo logró adelgazar. Sin esquivar el tema, habló del proceso y también de las recomendaciones que recibió en el camino.

El líder de OLGA bajó cerca de 20 kilos.
El líder de OLGA bajó cerca de 20 kilos.

El líder de OLGA bajó cerca de 20 kilos.

Cómo hizo Migue Granados para bajar 20 kilos

Según contó, el cambio empezó a mediados del año pasado y atravesó distintas etapas hasta encontrar un método que le funcionara.

En un primer momento probó con una dieta keto, pero no obtuvo los resultados esperados. Con el tiempo, ajustó su enfoque: adoptó un déficit calórico y sumó entrenamiento de fuerza de manera constante, con una rutina de cuatro veces por semana.

Las respuestas de Migue Granados en redes sociales.
Las respuestas de Migue Granados en redes sociales.

Las respuestas de Migue Granados en redes sociales.

El propio Granados también compartió detalles de su entrenamiento aeróbico, con sesiones exigentes en cinta inclinada, algo que, según dijo, fue clave en su descenso de peso.

Qué dijo Migue Granados sobre el Ozempic

En paralelo a su transformación, creció la sospecha entre seguidores sobre el uso de medicamentos para adelgazar. Recién al responder de forma directa, el conductor aclaró la situación. Aseguró que no utilizó Ozempic, aunque reconoció que varias personas de su entorno se lo sugirieron.

“Me lo recomendaron, pero no me animé”, expresó, y aclaró que si lo hubiese utilizado lo contaría en redes sociales sin vergüenza.

Las respuestas de Migue Granados en redes sociales.
Las respuestas de Migue Granados en redes sociales.

Las respuestas de Migue Granados en redes sociales.

Más allá de lo físico, Granados también reflexionó en distintas oportunidades sobre el peso, el humor y la exposición. Incluso planteó que los chistes sobre el cuerpo pueden tener impacto, sobre todo en edades más sensibles, y que el contexto es clave.

En una entrevista refirió a las bromas sobre la gordura: “Estamos tratando de… no sé si del gremio de gordos o del gremio de humoristas (risas), que no pase por ahí, porque a mí no me jode hasta que me jode. Pero hay pibes que se están formando, que todavía no tienen, de 12, 13, 14 años que no tienen una coraza. Vos le hacés chistes de narigón, p..., gordo (lo he hecho yo también y a pibes de 8 años cuando tenía esa edad), y es tremendo"

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