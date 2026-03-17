El fenómeno de las series basadas en historias reales suma un nuevo capítulo en HBO Max con el regreso de una producción que puso el foco en la realeza europea desde una mirada latinoamericana. Con una protagonista argentina al frente, la ficción se convirtió en un éxito dentro del streaming y ahora estrena su segunda temporada esta semana.
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Se trata de “Máxima”, la serie que reconstruye la vida de la argentina y actual reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, interpretada por Delfina Chaves. Tras una primera entrega que captó la atención del público, la historia retoma el recorrido con 6 capítulos sobre de la mujer que pasó de una vida común a convertirse en figura central de la monarquía neerlandesa.
Además del regreso de Chaves, la serie vuelve a contar con Martijn Lakemeier en el rol de Willem-Alexander. A su vez, se suma Carolina Kopelioff, quien interpretará a Inés Zorreguieta.
Qué historia contará la nueva temporada de "Máxima"
Los nuevos capítulos se enfocan en una etapa clave: el período posterior al inicio de su relación con Willem-Alexander, cuando las exigencias públicas y políticas comienzan a intensificarse.
La segunda entrega recorre algunos de los momentos más significativos en la vida de la monarca: desde su polémica boda, a la que su padre tuvo prohibido el acceso, hasta su consolidación dentro de la realeza.
Entre los hechos que aparecerán en pantalla se destacan el nacimiento de sus hijas, el atentado en Apeldoorn, el accidente del príncipe Friso y la abdicación de Beatriz de los Países Bajos.
Cuándo se estrena la temporada 2 de "Máxima" en HBO Max
La nueva temporada llegará a HBO Max este jueves 19 de marzo, con sus seis episodios disponibles para toda Latinoamérica desde el día de lanzamiento.