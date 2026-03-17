17 de marzo de 2026 - 11:25

Cuándo se estrena la temporada 2 de "Máxima" en HBO Max

La producción sigue el ascenso de una joven hija de un funcionario durante la dictadura militar que se enamora de un príncipe europeo. Protagoniza Delfina Chaves.

HBO Max estrena la segunda temporada de una serie de la realeza.&nbsp;

HBO Max estrena la segunda temporada de una serie de la realeza. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El fenómeno de las series basadas en historias reales suma un nuevo capítulo en HBO Max con el regreso de una producción que puso el foco en la realeza europea desde una mirada latinoamericana. Con una protagonista argentina al frente, la ficción se convirtió en un éxito dentro del streaming y ahora estrena su segunda temporada esta semana.

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Se trata de “Máxima”, la serie que reconstruye la vida de la argentina y actual reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, interpretada por Delfina Chaves. Tras una primera entrega que captó la atención del público, la historia retoma el recorrido con 6 capítulos sobre de la mujer que pasó de una vida común a convertirse en figura central de la monarquía neerlandesa.

Las imágenes de Delfina Chaves y Martijn Lakemeier
Las imágenes de Delfina Chaves y Martijn Lakemeier

Las imágenes de Delfina Chaves y Martijn Lakemeier

Además del regreso de Chaves, la serie vuelve a contar con Martijn Lakemeier en el rol de Willem-Alexander. A su vez, se suma Carolina Kopelioff, quien interpretará a Inés Zorreguieta.

Qué historia contará la nueva temporada de "Máxima"

Los nuevos capítulos se enfocan en una etapa clave: el período posterior al inicio de su relación con Willem-Alexander, cuando las exigencias públicas y políticas comienzan a intensificarse.

HBO Max estrena la segunda temporada de una serie de la realeza.
HBO Max estrena la segunda temporada de una serie de la realeza europea con tintes argentinos.

HBO Max estrena la segunda temporada de una serie de la realeza europea con tintes argentinos.

La trama se adentra en el proceso de adaptación de Máxima a la familia real, en medio de la presión mediática, las tensiones institucionales y el desafío de construir su propio lugar dentro de una estructura rígida y tradicional.

Los hechos reales que mostrará la serie

La segunda entrega recorre algunos de los momentos más significativos en la vida de la monarca: desde su polémica boda, a la que su padre tuvo prohibido el acceso, hasta su consolidación dentro de la realeza.

"Máxima", temporada 2, introducirá las hijas del matrimonio y actuales princesas.

"Máxima", temporada 2, introducirá las hijas del matrimonio y actuales princesas.

Entre los hechos que aparecerán en pantalla se destacan el nacimiento de sus hijas, el atentado en Apeldoorn, el accidente del príncipe Friso y la abdicación de Beatriz de los Países Bajos.

Cuándo se estrena la temporada 2 de "Máxima" en HBO Max

La nueva temporada llegará a HBO Max este jueves 19 de marzo, con sus seis episodios disponibles para toda Latinoamérica desde el día de lanzamiento.

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